Como medida preventiva, la UIF bloquea la cuenta bancaria de Rubén Rocha Moya

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La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer durante su conferencia de prensa matutina que las cuentas bancarias de las 10 personas, entre quienes se encuentra el gobernador con licencia de Sinaloa Rubén Rocha Moya, en las solicitudes de detención con fines de extradición, fueron congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Posteriormente, la UIF informó por medio de un comunicado que derivado de reportes emitidos por instituciones del sistema financiero mexicano, el congelamiento de las cuentas se dio con carácter estrictamente preventivo para proteger la integridad del sistema financiero nacional.

Debido a que los bancos mexicanos mantienen relaciones de corresponsalía con entidades financieras de los Estados Unidos emitieron alertamientos de clientes a quienes consideran como Personas Políticamente Expuestas (PEP), esto de acuerdo a sus mecanismos de cumplimiento y monitoreo.

La UIF además detalló que las medidas que se han tomado no equivalen a una determinación definitiva y que tampoco implican la acreditación de responsabilidad alguna, en su lugar se trata de acciones preventivas de carácter administrativo.

Como en el caso de cualquier reporte emitido por el sistema financiero de México, de igual manera han estado analizando diversa información y documentación que tiene que ver con las PEP que se encuentran en la Lista de Personas Bloqueadas.

Por su parte, las personas que han sido incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas cuentan tanto con el acceso a los medios defensa como a los de garantías previstos en la legislación aplicable. Algunos ejemplos son el ejercicio de la Garantía de Audiencia y la oportunidad de hacer valer los recursos administrativos y jurisdiccionales que consideren procedentes.