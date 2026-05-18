La lista de Rocha: ¿Qué ha pasado con los 10 funcionarios de Sinaloa acusados por EU de narco?

Comunicado de Hacienda La UIF comunicó el bloqueo de cuentas bancarias de Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios acusados por presuntos delitos de conspiración, posesión de armas y corrupción para favorecer la operación de un grupo criminal.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), emitió un comunicado este lunes 18 de mayo en el que confirmó el bloqueo de las cuentas de Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios mexicanos; las personas enlistadas enfrentan acusaciones de presuntos delitos que favorecieron las actividades del grupo criminal “Los Chapitos”.

“Se realizaron adiciones a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) con carácter estrictamente preventivo, derivado de reportes emitidos por instituciones del sistema financiero mexicano”, informó la dependencia en la tarjeta informativa de este lunes.

Estados Unidos señala a funcionarios mexicanos por presunta relación con el narcotráfico

El miércoles 29 de abril, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó una acusación formal contra diez funcionarios mexicanos, entre los que destacaron el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y Enrique Díaz Vega, Secretario de Administración y Finanzas del estado; ambos fueron señalados por presunto narcotráfico y delitos que favorecieron la actividad de un grupo criminal.

De acuerdo con la investigación de los fiscales, la red operó desde distintas posiciones estatales y municipales, cuyas acciones facilitaron el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. La “protección institucional”, también señalada en los cargos, era brindada al grupo criminal a cambio de dinero, apoyo electoral y favores.

📢 #Comunicado de prensa



La Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, informa sobre medidas preventivas de inmovilización de Personas Políticamente Expuestas de Sinaloa.



La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informa que se realizaron adiciones a la Lista de Personas… pic.twitter.com/HHKesBnToA — Hacienda (@Hacienda_Mexico) May 18, 2026

Esta mañana, la SHCP y la UIF emitieron un comunicado en el que se confirmó el bloqueo de las cuentas de los funcionarios señalados por la investigación estadounidense, sin embargo, detallaron que esta acción no implica culpabilidad, sino una acción administrativa para proteger al sistema financiero.

“La UIF informa que actualmente se encuentra analizando diversa información y documentación relacionada con las Personas Políticamente Expuestas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas, con los mismos criterios técnicos, analíticos e institucionales, como en cualquier otro reporte emitido por el sistema financiero mexicano”, detalló.

¿Dónde están los 10 funcionarios acusados por EU de nexos con el grupo criminal “Los Chapitos”?

La acusación formal de la fiscalía de Nueva York señaló a diez personas que ocupan cargos relevantes dentro del gobierno o instituciones de seguridad en Sinaloa, por presunta relación con un grupo criminal y delitos que favorecieron esta red.

Entre los nombres que más destacaron en la lista expuesta, se encontró el de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa y quien actualmente permanece en su domicilio partilcular, según autoridades estatales, tras solicitar licencia temporal de su cargo a inicios de este mes.

Mientras que Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas de Sinaloa, se entregó voluntariamente a las autoridades estadounidenses y está bajo su custodia. Enfrenta los cargos relacionados con el narcotráfico, entre ellos el tráfico de armas y ser operador tanto político como financiero en la red de protección al Cártel de Sinaloa.

Los ocho funcionarios restantes también fueron señalados por nexos con el Cártel de Sinaloa, cuyas presuntas actividades ilícitas favorecieron las operaciones del grupo criminal en el estado, el país y el terreno estadounidense.

Gerardo Mérida Sánchez

Exsecretario de Seguridad de Sinaloa, detenido el 11 de mayo de 2026 y trasladado a Nueva York, donde compareció ante una corte el viernes 15 de mayo; el funcionario mexicano se declaró no culpable de los cargos de los que se le acusa.

Enrique Inzunza Cázarez

El actual senador del partido Morena y exsecretario General de Gobierno de Sinaloa, tambié apareció en la lista presentada por la fiscalía estadounidense.

Según la investigación, formó parte de la estructura política que presuntamente brindó respaldo institucional al Cártel de Sinaloa, a cambio de dinero o favores.

A pesar de que surgieron rumores sobre su detención, el legislador negó las especulaciones y aseguró que no está negociando entregarse a Estados Unidos.

“Estoy en Sinaloa, mi tierra, de la que estoy orgulloso, con las y los míos, gente buena y honesta”, escribió a través de su cuenta oficial en X, antes Twitter.

Juan de Dios Gámez Mendívil

El alcalde con licencia de Culiacán participó en mecanismos de protección y colaboración con integrantes de un grupo criminal, según lo señaló la acusación en Nueva York.

Tras las acusaciones, el presidente municipal solicitó una licencia temporal de su cargo y se encuentra sin paradero público conocido hasta el momento; incluso sus redes sociales se encuentran inactivas.

Dámaso Castro Saavedra

El vicefiscal de Sinaloa también pidió licencia al cargo sin goce de sueldo ante señalamientos de recibir sobornos de “Los Chapitos” a cambio de proteger a integrantes del grupo criminal de arrestos.

Marco Antonio Almanza Avilés

El exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa en el periodo de 2017 a 2022, presuntamente recibió sobornos del cártel para permitirles operar libremente en el estado.

A su vez, Avilés habría emitido órdenes de arresto para los enemigos de “Los Chapitos” cuando el grupo criminal lo solicitó.

Tras la exposición de su presunta relación con el cártel, se desconoce el paradero de este exfuncionario.

Alberto Jorge Contreras Núñez

También conocido como ‘Cholo’, Contreras Núñez sucedió a Marco Antonio Almanza Avilés como jefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa; ocupó el cargo a partir de 2022 hasta febrero de 2026.

Entre las acusaciones de la fiscalía estadounidense, se encuentra la orden de liberación de miembros de “Los Chapitos” que habían sido arrestados por sus actividades de narcotráfico, a la vez que ayudó al grupo criminal a localizar a sus rivales para asesinarlos.

José Antonio Dionisio Hipólito

Fue subdirector de la Policía Estatal de Sinaloa desde 2017 hasta 2022, también conocido con el apodo ‘Tornado’.

Los cargos señalaron que instaló a otros agentes —en la nómina del cártel— en puestos de poder dentro de la Policía Estatal de Sinaloa, a la vez que permitió a “Los Chapitos” operar sin interferencia en su jurisdicción.

Hasta el momento, se encuentra “borrado” del ojo mediático.

Juan Valenzuela Millán

Alias ‘Juanito’, fue comandante de la Policía Municipal de Culiacán y enfrentó cargos adicionales relacionados con el secuestro y homicidio de un informante de la DEA, además de un familiar.

Según la investigación de la fiscalía de Nueva York, se le señala como uno de los operadores más violentos dentro de la estructura criminal expuesta al utilizar a la policía y sus recursos para mantener el control del cártel sobre Culiacán.

Valenzuela no se ha pronunciado sobre los señalamientos de las autoridades estadounidenses, por el contrario y similar a otros funcionarios de la lista, su paradero es desconocido.