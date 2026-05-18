Beca Rita Cetina 2026: ¿Cómo se consulta el folio? Conoce los resultados de la Beca Rita Cetina 2026 en el Buscador de Folios

Ya están disponibles los resultados para la Beca Rita Cetina 2026, por lo que si aún no sabes si tu hijo fue aceptado, aquí te decimos cómo hacerlo en el Buscador de Folios.

Este lunes inició la entrega de la tarjeta del Banco del Bienestar, donde se realizará el depósito de la Beca Rita Cetina Primaria 2026 a todos los nuevos beneficiarios.

Por lo que, si aún no sabes si tu hijo fue aceptado, aquí te decimos cómo utilizar el Buscador de Folios de la Beca Rita Cetina.

¿Cómo consultar el folio de la Beca Rita Cetina?

El Gobierno de México habilitó de nuevo el Buscador de Estatus de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez para que quienes se registraron a la Beca Rita Cetina Primaria puedan conocer si fueron aceptados.

Si aún no conoces si tu hijo fue aceptado en la Beca Rita Cetina Primaria 2026, estos son los pasos que debes seguir para usar el nuevo Buscador de Estatus:

Ingresar al sitio web buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/folio

Seleccionar la opción “Consultar Folio”

Dar clic en “Soy Humano” y “Verificar”

y Ingresar el folio de tu registro y seleccionar “Buscar”

Siguiendo esos pasos, el sistema automáticamente te arrojará si tu hijo fue aceptado en la Beca de Apoyo para Uniformes y Útiles “Rita Cetina” Primaria.

¿Olvidaste o perdiste tu folio de registro? Así puedes recuperarlo

Si olvidaste o perdiste tu folio de la Beca Rita Cetina Primaria, puedes recuperarlo fácilmente únicamente marcando al 079.

En esa línea podrás solicitar apoyo para recuperar tu folio; asimismo, marcando ese número también podrás conocer los resultados de la Beca Rita Cetina Primaria.

¿Cuándo entregan las tarjetas y de cuánto es el apoyo de la Beca Rita Cetina?

El apoyo económico de la Beca Rita Cetina Primaria para uniformes y útiles escolares constará de un depósito único de $2,500 pesos anuales, el cual se depositará en la tarjeta del Banco del Bienestar.

La tarjeta Bienestar de la Beca Rita Cetina Primaria comenzó a entregarse a partir de este lunes 18 de marzo y la entrega finalizará el 30 de julio; estos son los documentos que te solicitarán:

De la madre, padre, tutora o tutor

Identificación oficial (original y copia)

Acta de nacimiento

CURP

Comprobante de domicilio de los últimos 6 meses

De la o el estudiante

Acta de nacimiento

CURP