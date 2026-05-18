FGR entrevista a militares por nacolaboratorio en Chihuahua y busca propietario del terreno

Drogas Narcolaboratorio clandestino. (FGR)

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que se encuentra en el proceso para obtener la identidad de la o las personas propietarias, posesionarias o usufructuarias del inmueble en el que se localizó la instalación de un laboratorio de drogas en el municipio de Morelos, Chihuahua.

Además, la institución se mantiene en la identificación de posibles empresas proveedoras de este centro clandestino de procesamiento de drogas.

La zona continúa resguardada con auxilio de las fuerzas federales y sigue el proceso de embalaje y traslado de las sustancias para su posterior destrucción.

En cuanto a la investigación de los hechos de posible intervención extranjera ilegal, la FGR explicó que se tramita en la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos, además de personal de Fiscalía General del Estado, fueron entrevistados elementos de la Defensa que, aparentemente, habrían participado en funciones de seguridad perimetral posterior al hallazgo.

​Asimismo, la Fiscalía General de la República está en proceso de verificar si existió o no la debida investigación ministerial previa al hallazgo, y que el operativo que culminó en la localización del laboratorio se haya llevado de manera adecuada.