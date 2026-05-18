Endurece Morena filtros para candidaturas rumbo al 2027; veta al Travieso Arce y da portazo a Saúl Monreal

La dirigencia nacional de Morena endureció los filtros para candidaturas rumbo al 2027 donde de entrada vetó la eventual incorporación del ex campeón mundial de Boxeo, Jorge “El Travieso” Arce a ese partido y recalcó que no se permitirán candidatos de dudosa reputación.
Pero la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel también cerró la puerta al senador, Saúl Monreal para una eventual candidatura por Zacatecas al recodar los candados que tiene su partido donde se prohíbe el nepotismo.
Monteil aseguró que se reunirá con el zacatecano en los próximos días para confirmarle que su candidatura no va e incluso no podrá participar en la batería de encuestas que realizará Morena para elegir a sus coordinadores estatales rumbo a elecciones de 2027.
No obstante, Monreal insiste en que se le permita participar en las encuestas que se perfilan para el 22 de junio próximo.
“Que se me permita participar en las encuestas aunque quede en el último lugar”, aseveró
Durante una conferencia de prensa, Montiel advirtió que su partido no permitirá candidaturas con “mala reputación” en medio de señalamientos contra figuras políticas de Sinaloa.
En ese sentido aseguró que el senador Enrique Inzunza no participará en la encuesta para elegir al coordinador estatal de esa entidad rumbo a la renovación de la gubernatura en el 2027.
“ No aceptaremos candidatos que tengan mala reputación” , aseguró
Recalcó que los candidatos de Morena tendrán que ser intachables y honestos.
“ Nos vamos a blindar” , insistió
PORTAZO AL TRAVIESO
Asimismo Montiel se pronunció contra el ingreso de Jorge “El Travieso” Arce a Morena y una eventual candidatura a una diputación por Sonora.
Ello por sus antecedentes y postura política previa donde buscó convertirse en diputado por el PAN y acusó al partido guinda de narcopartido.
“Mi opinión, como parte de la Comisión de Elecciones, es que no se acepte su candidatura por parte de Morena. Mi postura como presidenta de Morena es que no debe aceptarse no solo por su postura política, sino por sus acciones previas”, estableció
La polémica surgió después de que Jorge Arce apareciera en un video junto a la diputada federal Diana Karina Barreras, donde ambos expresaron su intención de trabajar desde Morena para los comicios de 2027.
Sin embargo, el acercamiento generó inconformidad dentro del partido, ya que en 2024 Arce fue candidato del PAN a diputado federal y anteriormente lanzó críticas contra Morena, al que calificó como “un narco partido”.
Montiel aclaró además que el exboxeador no está afiliado formalmente al partido y que tampoco ha iniciado un proceso oficial de incorporación.