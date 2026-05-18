Las pruebas de vínculos de políticos de Sinaloa con el narco se entregaron en Estados Unidos: Kenia López

Kenia López, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, declaró que existe “una fuerte contienda entre quienes defienden, protegen y se alían con el crimen organizado y entre quienes lo combaten y luchan para detenerlo”. También sostuvo que mientras se exigían pruebas del vínculo de políticos del estado de Sinaloa con el narco, esas pruebas se entregaron en Estados Unidos.

“Es claro que hay una fuerte contienda de dos polos: quienes defienden, protegen y se alían con el crimen organizado, y quienes combaten, luchan y hacen todo lo que está en sus manos para detenerlo. Y, bueno, pues aquí se pedían pruebas, aquí durante varios días se exigían pruebas, y las pruebas se fueron a entregar a Estados Unidos, esa es la verdad”, expresó López Rabadán en conferencia de prensa.

Al ser cuestionada sobre la movilización en contra de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, la legisladora aseguró que con ella se demostró que la población de dicha entidad respalda a su mandataria estatal porque los defiende de la delincuencia organizada.

“Haber desmantelado a un narcolaboratorio de esa magnitud es igual a haber salvado vidas y a detener más desapariciones. Imaginen la cantidad de asesinatos, desaparecidos y consumo de droga que se hubiera tenido en todo México y en Estados Unidos si ese narcolaboratorio hubiera funcionado y hubiera distribuido esa cantidad de droga”, manifestó Kenia López.

Al respecto la intención de iniciar un juicio político en contra de Maru Campos, López Rabadán insistió en que esa figura es para los malos gobernantes.

“Y queda claro que Maru Campos es una gran gobernadora, que su gente la apoya, que la gente del campo en Chihuahua la apoya y que evidentemente Chihuahua es un estado hermoso, grande, próspero y ojalá y lo continúe siendo. En tanto más políticos defiendan a las familias, a su gente, a su electorado y al país, menos políticos estarán metidos con el narco. Ojalá y así sea”, recalcó la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

En cuanto a la iniciativa de reforma constitucional para modificación de la fecha de elección del Poder Judicial, mencionó que es una oportunidad para revisar de forma integral la reforma judicial.

“¿Qué significa revisar de manera integral? Pues que, por supuesto, podamos garantizar que no haya juzgadores de acordeón. Yo estoy absolutamente convencida de que es una gran oportunidad para corregir las deficiencias de la reforma judicial; ojalá y podamos tener esa oportunidad, aprovecharla y construir entre todos los grupos parlamentarios, con altura de miras, pensando en que este país necesita justicia y necesita evidentemente un Poder Judicial fuerte”, finalizó Kenia López.

La Crónica de Hoy 2026