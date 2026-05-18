CFE limpia el río Grijalva para mejorar hidroeléctricas y reducir riesgos de inundación

Limpia el río Grijalva programa enfocado en mejorar la operación de las hidroeléctricas y recuperar zonas afectadas por lirio acuático, sedimentos y residuos flotantes. Las acciones también buscan fortalecer el turismo y la navegación en Chiapas y Tabasco.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) puso en marcha una serie de trabajos de limpieza y saneamiento en el sistema del río Grijalva, donde operan algunas de las hidroeléctricas más importantes del país, con el objetivo de mejorar su funcionamiento y disminuir riesgos de inundaciones en la región.

Las acciones forman parte de los programas impulsados durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum y contemplan extracción de lirio acuático, retiro de palizada, dragado de embalses y limpieza de materiales flotantes en distintas presas del sureste mexicano.

Mejorar operación de presas y recuperar ecosistemas

Uno de los puntos donde se concentran los trabajos es la presa Peñitas, ubicada entre Chiapas y Tabasco, donde brigadas realizan la extracción de lirio acuático para evitar afectaciones en las obras de toma y en las unidades generadoras.

La CFE explicó que esta planta invasiva reduce el paso de luz solar y disminuye el oxígeno en el agua, lo que afecta tanto a los ecosistemas como a la operación hidráulica.

Además del funcionamiento de las centrales eléctricas, las autoridades señalaron que la limpieza también busca mejorar la imagen de la zona para fortalecer actividades turísticas y facilitar la navegación.

En la presa Chicoasén y el área del Cañón del Sumidero, la CFE mantiene labores permanentes para retirar troncos, ramas y otros residuos flotantes acumulados en el embalse.

Estos trabajos se realizan en coordinación con la administración del Parque Nacional Cañón del Sumidero, debido a que el material acumulado representa riesgos para embarcaciones y visitantes.

Las autoridades destacaron que la limpieza ayuda a mantener seguras las rutas de navegación y mejora las condiciones del paisaje natural.

La empresa también retomó los trabajos de dragado en los embalses del río Grijalva, una actividad que no se realizaba desde 2023.

Entre abril y diciembre de 2025, en la zona aguas arriba del Cañón del Sumidero, se extrajeron cerca de 900 mil metros cúbicos de sedimentos, una cantidad equivalente al volumen de unas 360 albercas olímpicas.

La CFE informó además que ya se contempla un nuevo proyecto de dragado en la confluencia del río Sayula con la presa Peñitas, una zona donde se acumulan grandes cantidades de sedimentos y material arrastrado por las corrientes.

La empresa señaló que estas acciones forman parte de una estrategia de “justicia energética”, enfocada en mantener infraestructura más eficiente y segura, además de reducir riesgos para comunidades cercanas.

Según la CFE, la limpieza de los embalses y la recuperación de los ecosistemas también contribuyen a impulsar economías locales ligadas al turismo y actividades recreativas en la región sureste del país.