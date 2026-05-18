Estamos preparados para recibir iniciativa de prórroga de elección de jueces y magistrados: Ricardo Monreal

Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación de la Cámara de Diputados

El presidente de la Junta de Coordinación, Ricardo Monreal Ávila, indicó que en la Cámara de Diputados está preparada para recibir la iniciativa de reforma constitucional que enviará la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, la cual consiste en la prórroga de la fecha de la elección de jueces y magistrados del Poder Judicial Federal e incluye otras reformas en la materia.

“Estamos preparados, seremos Cámara de origen; estamos listos para recibirla y para que podamos en tiempo y forma dictaminarla junto con las otras iniciativas que existen al respecto”, manifestó Monreal Ávila.

A través de redes sociales, el funcionario político subrayó que en la conferencia matutina de hoy se anunció el envío de dicha iniciativa a la Cámara de Diputados.

Asimismo, el coordinador del grupo parlamentario de Morena, reveló que el próximo jueves tomarán la decisión de la convocatoria al periodo extraordinario, la cual será confirmado antes de la finalización del mes.

“Dar tiempo a que los congresos locales también puedan participar como lo establece la Constitución cuando se reúne el constituyente permanente en todo el proceso de modificación constitucional”, añadió Monreal Ávila.

Finalmente, Ricardo Monreal expresó que en la Cámara de Diputados “están para poder trabajar por México”.

La Crónica de Hoy 2026