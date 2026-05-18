Federación elimina deudas a más de 2 mil productores de Michoacán con programa “Volver a Crecer”

liberación de adeudos para 2 mil 800 mujeres productoras y pequeños agricultores de Michoacán a través del programa “Volver a Crecer”

El programa federal “Volver a Crecer” arrancó en Michoacán con la liberación total de deudas para miles de productores que mantenían créditos impagables con la Financiera Nacional para el Desarrollo (FND).

La medida beneficiará directamente a 860 mujeres productoras y mil 940 pequeños productores del estado, quienes recibirán el finiquito total de sus adeudos y podrán recuperar acceso al sistema financiero.

El anuncio fue presentado por la directora del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), Mónica Fernández Balboa, durante una conferencia encabezada por el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

Fernández Balboa explicó que el objetivo del programa es brindar una nueva oportunidad a personas del campo que quedaron atrapadas en créditos que con el paso del tiempo se volvieron imposibles de pagar.

Según detalló, los beneficiarios recibirán cartas de finiquito, liberación de garantías, cancelación de procesos legales relacionados con los créditos y actualización de su situación en buró de crédito.

Con ello, podrán volver a solicitar financiamiento en bancos u otras instituciones financieras.

Además de quienes obtendrán la cancelación total de su deuda, el programa contempla otro esquema para productores con adeudos mayores.

En esos casos se aplicará un descuento del 30 por ciento sobre la deuda total y el resto podrá pagarse en mensualidades de uno, dos o tres años.

Este beneficio alcanzará a 250 mujeres productoras y mil 592 pequeños productores en Michoacán.

El programa tendrá impacto en 86 de los 113 municipios del estado, aunque algunas regiones concentran un mayor número de personas beneficiadas.

Entre ellas destacan Los Reyes y Zitácuaro, con 321 casos cada uno; Tuzantla, con 255; José Sixto Verduzco, con 170; y Arteaga, con 167.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla calificó el programa como un acto de justicia social para productores que habían perdido capacidad económica y productiva.

Las autoridades advirtieron que el programa es gratuito, personal y no opera mediante gestores o intermediarios, por lo que pidieron a los interesados no dejarse engañar.

Para atender dudas y trámites, se habilitaron oficinas de atención en Morelia, Lázaro Cárdenas y Zamora.

El Gobierno federal aseguró que el programa forma parte de las acciones para fortalecer el campo michoacano junto con proyectos de infraestructura, seguridad y apoyo financiero impulsados en la entidad.