Secretaría de Salud emite alerta de viaje tras brote de Ébola en África

Brote de Ébola en el Congo (HUGH KINSELLA CUNNINGHAM/EFE)

La Secretaría de Saluid emitió este lunes un aviso preventivo para los que viajen desde la República Democrática del Congo y Uganda hacia el país, tras el brote de ébola delcarado emergencia internacional por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Según la dependencia, el riesgo se mantiene en “nivel bajo”, no obstante, indicaron en un comunicado que se “mantiene vigilancia epidemiológica internacional” por el brote activo de Enfermedad por Virus Ébola Bundibugyo (EVE-Bundibugyo) en zonas de transmisión activa.

“Al tratarse de un evento con riesgo de propagación internacional, es importante considerar que los viajeros podrían estar expuestos no solamente a personas potencialmente enfermas, sino a otros riesgos sanitarios presentes en las zonas afectadas”, destacó Salud.

Asimismo, recordó que la EVE-Bundibugyo es una infección “viral grave que se transmite por contacto directo con sangre, secreciones, y objetos contaminados con fluidos corporales de personas infectadas”.

La Secretaría precisó que “el riesgo individual” depende del antecedente reciente de viaje, estancia o exposición en zonas de transmisión activa, así como el “contacto directo con personas enfermas o materiales contaminados”.

Y destacó que la movilidad internacional y la conectividad aérea global asociada a eventos masivos (incluidos viajeros itinerarios, estancias y escalas desde regiones con transmisión activa) deben “mantener vigilancia epidemiológica”.

Igualmente, advirtió que el periodo de incubación del ébola, que no cuenta hasta el momento con tratamiento específico o vacuna, puede variar entre 2 y 21 días y que la identificación y el aislamiento oportuno de las personas sintomáticas reduce significativamente el riesgo de transmisión.

Entre los sintomas de la enfermedad están la fiebre, debilidad intensa, cefalea, dolor muscular, vómito, diarrea, dolor abdominal y/o sangrado inexplicable.