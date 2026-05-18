México exige a Israel respetar a connacionales detenidos en el Global Sumud Flotilla

Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores (Graciela López/Cuartoscuro)

Ayuda internacional a Gaza — El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, exigió este lunes al gobierno de Israel respetar los derechos humanos de los ciudadanos mexicanos que iban a bordo de embarcaciones de ayuda humanitaria con destino a Gaza, de la Flotilla Global Sumud y que fueron detenidos junto con ciudadanos de otros países por fuerzas de seguridad israelíes.

Roberto Velasco refirió que “exigimos, particularmente a las autoridades israelíes, el pleno respeto a los derechos humanos de nuestros connacionales detenidos en el marco de la Flotilla Global Sumud. Reafirmamos la necesidad de que se garantice su integridad física, trato digno y acceso consular inmediato, en cumplimiento del derecho internacional”.

Sin desviarse del tema, el canciller apuntó a través de sus redes sociales que con relación a la situación en la que se encuentran en este momento los connacionales a bordo de esta flotilla de ayuda a Gaza, “desde la @SRE_mx seguimos en contacto con sus familias, con nuestros equipos consulares activados y en coordinación con otros países cuyos ciudadanos participan en la flotilla. No descansaremos hasta asegurar su protección y una solución pronta”, señaló.

Este lunes, integrantes de la flotilla de barcos de ayuda al pueblo palestino en Gaza reportaron que fuerzas israelíes interceptaron a 28 de sus embarcaciones en el Mediterráneo oriental, mientras que los 26 barcos restantes seguían navegando hacia el enclave. “No descansaremos hasta asegurar su protección y una solución pronta” a los connacionales que se han sumado a esa causa de ayuda, señaló.

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