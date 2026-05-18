Sheinbaum descarta riesgo para México por la entrega de exfuncionarios de Sinaloa a EU

Sheinbaum EFE/José Méndez (José Méndez/EFE)

La presidenta, Claudia Sheinbaum, explicó que no existe ningun riesgo ni para su Gobierno, ni para el partido político al que pertenece, Movimiento Regeneración Nacional (Morena), tras la entrega de dos exfuncionarios del Gobierno de Sinaloa; Gerardo Mérida y Enrique Díaz y lo que pueden llegar a compartir con Estados Unidos.

“Si hay pruebas que la Fiscalía actué. Nosotros no tenemos nada que ocultar”.

El exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez había llegado a Estados Unidos desde el 11 de mayo y un día después se presentó ante la corte federal de Arizona.

Mientras que el exsecretario de Administración y Finanzas del gobierno de Sinaloa, Enrique Díaz Vega, se traslado a Estados Unidos desde algún país de Europa y se entregó a las autoridades judiciales en Nueva York

Sheinbaum enfatizó en que quienes han estado escribiendo “de manera muy mentirosa” que su Administración es un narco gobierno, son los partidos de derecha y se refirió a estas personas como las “plumas del viejo régimen”. Además señaló que se trata de los mismos que nunca consideraron aumentar el salario mínimo para las y los mexicanos.

“Todos ellos son los que ahora dicen que hay vinculo con las organizaciones delictivas”.

En la conferencia de prensa de la mandataria también se habló de la relación de seguridad de México con Estados Unidos y la presidenta adelantó que el jueves va a venir el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin. Asimismo, el lunes 25 de mayo, Sarah Carter, directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas visitará el país.

El objetivo de estas reuniones es que continúe la colaboración entre las dos naciones. “Nos interesa mucho hablar con ella (Sarah Carter) porque ¿Cuál es la mejor manera en que Estados Unidos tiene para apoyar a México? Disminuyendo el consumo, evitando que entren armas a México”, comentó Sheinbaum. “Qué otra cosa puede hacer? Combatir el lavado de dinero en Estados Unidos, porque cuando se vende la droga en Estados Unidos, ¿Dónde queda ese dinero? Por eso decimos coordinación y cada uno opera en su territorio", añadió.