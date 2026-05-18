Especialistas del IMSS corrigen asimetría facial con tecnología tridimensional

Corrección asimetría Especialistas del IMSS, lograron exitosa intervención para corregir asimetría facial en derechohabiente, gracias a una cirugía ortognática de precisión y tecnología tridimensional

Especialistas del Hospital General Regional (HGR) No. 1 “Dr. Carlos Mac Gregor Sánchez Navarro” del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), realizaron una exitosa cirugía ortognática de alta complejidad a una paciente que presentaba asimetría facial significativa, alteraciones respiratorias y dolor de columna.

A través de una cirugía ortognática, la cual tuvo una duración aproximada de cinco horas, permitió mejorar la oclusión dental, simetría facial y funciones respiratorias de la paciente.

El equipo del servicio de Cirugía Maxilofacial realizó el procedimiento mediante un protocolo integral de planeación tridimensional, que permite analizar con precisión la anatomía craneofacial, simular los movimientos quirúrgicos y trasladar la planificación al quirófano, lo que garantiza mayor seguridad, además de resultados funcionales y estéticos.

La intervención incluyó osteotomías controladas, es decir, fracturas faciales planificadas, a fin de reposicionar los segmentos óseos, lograr una adecuada oclusión dental y restablecer el equilibrio facial, explicó el doctor Arturo Hernández Paniagua, director del Hospital General Regional No. 1 del Seguro Social.

Resaltó que a un mes de la cirugía, la paciente Abigaíl presenta evolución favorable, adecuada simetría facial y mejoría funcional, al tiempo que enfatizó que este tipo de procedimientos de alta especialidad, permiten brindar bienestar integral de los pacientes, al impactar tanto en la funcionalidad como en la apariencia física y contribuir al fortalecimiento de la confianza y la autoestima.

“En el IMSS trabajamos para ofrecer resultados que permitan a las personas no solo recuperar su salud, sino también sentirse bien consigo mismas”, afirmó el doctor Arturo Hernández.

El doctor José Manuel Sánchez, cirujano maxilofacial del referido hospital general, explicó que la cirugía ortognática tiene como base restablecer la funcionalidad y lograr un perfil facial armónico en pacientes con asimetrías.

Detalló que el protocolo de planeación tridimensional permite analizar con precisión la simetría facial, trasladar esta evaluación a modelos digitales y definir con exactitud los movimientos quirúrgicos. A partir de ello, se efectúan osteotomías planificadas para reposicionar los segmentos óseos y alcanzar un equilibrio funcional y estético.

Mencionó que a un mes de la intervención, los cambios suelen ser altamente notorios, con beneficios tanto en la función como en la apariencia, al combinar la corrección clínica con resultados armónicos.

En su oportunidad, Abigaíl agradeció a los especialistas del IMSS que le acompañaron todo el proceso, ya que, confesó, gracias a la cirugía no le ha permitido mejorar su respiración y reducción de molestias que tenía “también me siento más segura con mi imagen. Ha sido un cambio muy importante en mi vida”.