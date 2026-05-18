Gobierno Federal lanza campaña “Tarjeta Roja al Trabajo Infantil” rumbo al Mundial de 2026

“Tarjeta Roja al Trabajo Infantil” Una iniciativa que busca usar el impacto del deporte y del próximo Mundial de futbol para visibilizar y combatir la explotación infantil en el país.

Arrancó oficialmente la campaña “Tarjeta Roja al Trabajo Infantil”, una iniciativa impulsada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que busca convertir al deporte, y especialmente al futbol, en una herramienta para generar conciencia contra la explotación infantil.

El lanzamiento reunió a representantes del Gobierno federal, sindicatos, empresarios y organismos internacionales, quienes participaron en un acto simbólico mostrando tarjetas rojas como rechazo al trabajo infantil.

La campaña estará activa del 12 de mayo al 12 de julio y contempla actividades deportivas, culturales e institucionales para ampliar el mensaje en distintos sectores del país.

Durante la presentación, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños López, señaló que la Copa Mundial de Futbol de 2026 representa una oportunidad para que México impulse un mensaje internacional en defensa de niñas, niños y adolescentes.

El funcionario afirmó que el Gobierno federal busca que el país sea reconocido no solo por el futbol y el turismo, sino también por su compromiso con los derechos de la infancia.

Además, llamó a medios de comunicación, deportistas, empresas y organizaciones sociales a sumarse a la campaña.

Millones de menores siguen trabajando

La OIT recordó que el problema sigue presente a nivel mundial. De acuerdo con cifras del organismo y de UNICEF, actualmente hay 138 millones de niñas, niños y adolescentes en situación de trabajo infantil, mientras que 54 millones realizan labores consideradas peligrosas.

Pedro Américo Furtado de Oliveira, director de la Oficina de País de la OIT para México y Cuba, aseguró que la tarjeta roja representa un límite frente a una práctica que no puede seguir normalizándose.

Medidas contra explotación infantil

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, explicó que también trabajan en nuevas medidas para prevenir casos de explotación infantil en destinos turísticos del país.

Entre las acciones mencionó la actualización del Código Nacional de Conducta para prestadores de servicios turísticos y la creación de protocolos de actuación ante posibles casos de abuso o explotación, especialmente de cara al Mundial.

Al lanzamiento también acudieron organizaciones sindicales y empresariales como la CTM, UNT, CROC, CROM, COPARMEX y CONCAMIN.

Además, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México se integró a la campaña para brindar apoyo mediante líneas de orientación y denuncia.

Las autoridades invitaron a la población a participar compartiendo fotografías con una tarjeta roja en redes sociales usando el hashtag #PonerFinalTrabajoInfantilMX.

La campaña está respaldada por convenios internacionales firmados por México que obligan al Estado a prevenir y erradicar el trabajo infantil y sus peores formas.