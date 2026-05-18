Respalda Morena en Senado aplazar elección judicial al 2028; PRI votará en contra

Se alista Senado para un periodo extraordinario de sesiones para aprobar la reforma de la presidenta Sheinbaum de aplazar la elección judicial del 2027 al 2028

Morena en el Senado, respaldó la propuesta presidencial de aplazar la elección del Poder Judicial del 2027 al 2028, pues consideraron que con ello se blinda la voluntad ciudadana, y se fortalece la democracia participativa.

El Senador , Antonino Morales Toledo, expresó el respaldo absoluto y el voto de la mayoría, para aprobar de inmediato la iniciativa de la Presidenta Sheinbaum que propone trasladar la jornada electoral del Poder Judicial al domingo 4 de junio de 2028.

El morenista llamó a la oposición en el Congreso de la Unión a actuar de manera responsable escuchando al pueblo y les exigió dejar atrás la mezquindad y los cálculos partidistas.

“Este es el momento de actuar con altura de miras. La patria demanda responsabilidad y unidad, no obstáculos estériles. La oposición está ante el dilema histórico de seguir defendiendo privilegios o escuchar la voz del soberano”, demandó

Morales Toledo explicó que modificar la fecha de los siguientes comicios ordinarios a 2028 —en lugar de 2027— garantiza que quienes ocupen los cargos lo hagan por el periodo exacto para el que fueron elegidos, respetando escrupulosamente la voluntad popular.

“Se trata de fortalecer la democracia participativa desde sus cimientos. Con esta propuesta, blindamos el derecho inalienable del pueblo a elegir libremente a sus juzgadores, consolidando así un auténtico Poder Judicial del pueblo y para el pueblo. Esto es justicia social y es poner la ley al servicio de la nación”, remarcó el Senador desde la Cámara alta.

Por ello, Antonino Morales reafirmó que la bancada guinda en el Senado actuará con firmeza, en unidad y subrayó que esta adecuación no es un mero ajuste de calendario, sino un acto de congruencia legislativa para honrar la palabra empeñada con las y los mexicanos, de contar con un Poder Judicial del pueblo y para el pueblo.

“Vamos a cumplir con el mandato constitucional para que cada mexicana y mexicano pueda elegir, de manera informada y libre, a quienes imparten justicia”, indicó

Por su parte, el PRI en el Senado, adelantó que no apoyarán la iniciativa presidencial sobre la Reforma Judicial, la cual se pretende discutir en un periodo extraordinario.

“Vamos a votar en contra, no podemos avalar nosotros este desaseo, ahora que ellos quieran normalizar su desastre, componer el desastre que generaron, no vamos a estar nunca a favor del apoderamiento de las instituciones como lo hicieron con la desaparición de los organismos autónomos”, aseveró el coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve Baños

El priista indicó que esta iniciativa simplemente se trata de “maquillar el desastre” que hicieron con el Poder Judicial.

“Sólo están maquillando el desastre, están maquillando el desastre, se dieron cuenta que no podían empalmar la elección en el 27 y están bateando el bote para el 28, están regresando nuevamente a lo que nosotros conocíamos en la carrera judicial como los exámenes de oposición, ahora le llaman capacitación porque se dieron cuenta que los que llegaron simple y sencillamente no tienen la capacidad para la impartición de justicia”, acusó