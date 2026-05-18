Semarnat mantiene bajo revisión proyecto “Perfect Day” en Mahahual; aún no tiene permiso ambiental

“Perfect Day”, en Mahahual, Quintana Roo

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) confirmó que el proyecto “Perfect Day”, propuesto para desarrollarse en Mahahual, Quintana Roo, continúa en proceso de evaluación ambiental y que hasta ahora no tiene permiso para su construcción ni operación.

La dependencia explicó que actualmente se realiza una revisión completa de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) entregada por la empresa promovente del proyecto turístico.

Durante el análisis técnico, Semarnat detectó distintos puntos que todavía requieren estudios especializados, principalmente relacionados con la infraestructura planteada y sus posibles efectos sobre ecosistemas marinos y costeros de la zona.

Entre los aspectos bajo revisión también se encuentran las medidas de mitigación ambiental presentadas por la empresa responsable.

La Secretaría señaló que las decisiones sobre este tipo de proyectos se toman con base en criterios científicos, técnicos y legales, priorizando la protección ambiental y el interés público.

Como parte del proceso, la dependencia también está considerando las más de 14 mil opiniones ciudadanas recibidas durante la consulta pública.

En ese análisis participan observaciones enviadas por habitantes, especialistas, organizaciones ambientalistas y colectivos, entre ellos Greenpeace México.

La Semarnat indicó que toda la información continúa siendo evaluada conforme a lo establecido en la legislación ambiental vigente.

Proyecto sigue sin autorización

La dependencia federal reiteró que, hasta el momento, “Perfect Day” no cuenta con autorización ambiental alguna para iniciar obras, operar o avanzar en su desarrollo en Mahahual.

El proyecto ha generado atención y debate en Quintana Roo debido a las preocupaciones relacionadas con posibles impactos en playas, arrecifes y ecosistemas de la costa sur del Caribe mexicano.