Segob y SEP abren mesas de diálogo con CNTE ante amagos de bloqueos durante el Mundial

La CNTE mantiene firme su amenaza de bloqueos y movilizaciones diurante la justa mundialista (Archivo/Cuartoscuro)

Demanda magisterial — Ante la cercanía del Mundial de la FIFA 2026 y con los amagos en puerta de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) con realizar bloqueos y movilizaciones a partir del 1 de junio y durante la justa mundialista en las tres ciudades que serán sedes, la presidenta Claudia Sheinbaum comunicó que su administración, a través de las secretarías de Gobernación y de Educación Pública mantienen mesas de diálogo para encontrar soluciones a esta situación.

“Hay mesas de trabajo con Secretaría de Gobernación y Secretaría de Educación Pública, se va a atender”, dijo la mandataria al apuntar que las movilizaciones corresponden solo a un sector del magisterio y no a la totalidad de las y los docentes del país.

Interrogada sobre la posibilidad de bloqueos en las principales vialidades del país durante los partidos y eventos del Mundial, Sheinbaum señaló que el gobierno debe garantizar tanto las libertades de manifestación como el desarrollo de la justa deportiva.

“Hay que respetar las libertades y al mismo tiempo que se desarrolle el Mundial”, indicó.

Asimismo, refirió que las autoridades trabajarán para mantener condiciones de diálogo y gobernabilidad durante las protestas anunciadas.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación informó en conferencia virtual que iniciará una huelga nacional a partir del próximo 1 de junio y advirtió sobre posibles bloqueos relacionados con actividades del Mundial de futbol, especialmente en la Ciudad de México.

Entre las movilizaciones previstas se contempla una marcha del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo capitalino, donde también se preparan actividades del Fan Fest.

La Crónica de Hoy 2026