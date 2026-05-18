Ley 73 del IMSS: ¿Cómo se puede aumentar la pensión? Si eres Ley 73, conoce cómo puedes aumentar tu pensión del IMSS a través de las asignaciones familiares (Pexels)

Los jubilados pueden aumentar su pensión del IMSS a través de las asignaciones familiares hasta en un 25%; conoce qué son y qué necesitas.

Como parte de las prestaciones económicas que ofrece el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a las personas trabajadoras de empresas afiliadas a esta institución, quienes se encuentren bajo el amparo del Régimen de la Ley del Seguro Social 1973 tienen derecho a las asignaciones familiares.

¿Qué son las asignaciones familiares de la Ley 73 del IMSS?

Las asignaciones familiares son el derecho de los pensionados por invalidez, vejez o cesantía en edad avanzada a recibir, por cada carga familiar acreditada, una suma de dinero que varía de acuerdo con el sueldo del beneficiario.

El porcentaje de incremento en la pensión del IMSS variará según el familiar que dependa económicamente de ti.

¿Cuánto aumenta la pensión del IMSS con las asignaciones familiares?

El aumento de la pensión del IMSS con las asignaciones familiares dependerá del familiar que dependa económicamente de ti, siendo los montos previstos de la siguiente manera:

15% por esposa o concubina.

por esposa o concubina. 10% por cada hijo menor de dieciséis años.

por cada hijo menor de dieciséis años. 10% por cada hijo de dieciséis y hasta veinticinco años, estudiante de planteles del Sistema Educativo Nacional.

por cada hijo de dieciséis y hasta veinticinco años, estudiante de planteles del Sistema Educativo Nacional. 10% por cada hijo que no se pueda mantener por sí mismo debido a una enfermedad crónica, física o psíquica, que le impida trabajar.

Es de esta manera que, si tienes más de un familiar en las circunstancias antes mencionadas, podrías aumentar tu pensión del IMSS hasta un 25%.

Por otra parte, en caso de que el pensionado no tuviera ni esposa o concubina, ni hijos con las características antes mencionadas, se concederá una asignación del 10% por cada uno de los padres del pensionado que dependieran económicamente de él.

Mientras que, si el pensionado sólo tuviera un ascendiente, se le concederá adicionalmente una ayuda asistencial del 10%.

Documentos para solicitar las asignaciones familiares en el IMSS

Si deseas que el pago de tu pensión del IMSS aumente, solo deberás presentar la documentación que acredite la relación familiar con la persona que depende económicamente de ti, además de otros documentos de identificación como: