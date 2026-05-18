TFCA vigilará elección para elegir dirigente sindical en CDMX; Segob promete “juego limpio” en el proceso

elección de la dirigencia del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México

La elección interna del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México (SUTGCDMX) tendrá vigilancia directa del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA), luego de que las 40 secciones sindicales solicitaran formalmente que el organismo funja como árbitro del proceso que se llevará a cabo en noviembre.

El acuerdo fue presentado durante un evento en la Secretaría de Gobernación, encabezado por la titular de la dependencia, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, y el magistrado presidente del Tribunal, Cristóbal Arias.

El proceso sindical involucra a más de 100 mil trabajadores del Gobierno capitalino y marcará una nueva etapa dentro de la vida interna del sindicato, ya que la dirigencia será elegida mediante voto libre y secreto.

Durante su participación, Rosa Icela Rodríguez aseguró que el Gobierno federal acompañará el desarrollo de la elección para garantizar condiciones de legalidad, transparencia y equidad.

“Hoy celebramos el encuentro de tres voluntades fundamentales: la de los trabajadores, la del Tribunal como árbitro imparcial y la del Gobierno federal como garante de la democracia sindical”, expresó.

La secretaria de Gobernación llamó a las planillas participantes a mantener un ambiente de respeto y civilidad durante la contienda sindical.

También afirmó que la administración federal seguirá de cerca el proceso para evitar cualquier tipo de intervención indebida.

“Estamos aquí para decir: cero dados cargados y cero injerencias indebidas”, señaló la funcionaria.

Rodríguez agregó que este ejercicio representa un hecho histórico para el sindicato y forma parte de la transformación de la vida pública y laboral del país.

La titular de Segob sostuvo que la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum es fortalecer la coordinación entre instituciones para preservar la gobernabilidad y la paz social.

Además, pidió a trabajadores, autoridades y representantes sindicales construir una elección pacífica y transparente que pueda convertirse en ejemplo de legalidad y participación democrática.

“La paz laboral no se impone, se construye con justicia”, afirmó.

En el encuentro también estuvieron presentes funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México, representantes sindicales y dirigentes de organizaciones laborales nacionales como la FSTSE, la FEDESSP y el Congreso del Trabajo.