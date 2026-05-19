IMSS Estado de México Oriente acerca servicios de salud y orientación en Atenco

IMSS Estado de México Oriente Personal médico, de enfermería y administrativos del IMSS Estado de México Oriente realizarán los próximos 20 al 22 de mayo una jornada de la salud IMSS Estado de México a población derechohabiente y no en Atenco, con servicios como medición de glucosa en sangre, toma de presión arterial, trámites administrativos, como parte de las Jornadas de Paz del Gobierno Federal (© MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM)

Como parte de las Jornadas de Paz del Gobierno Federal, y con el objetivo de acercar servicios de salud a la población derechohabiente y no, personal del IMSS Estado de México Oriente, instalarán módulos de atención y orientación a la salud.

Para ello, se realizará una jornada de salud a partir de mañana martes 20 al jueves 22 de esta semana, en la Cancha “La Pavimentada”, Av. San Salvador Atenco 1,237, en la colonia El Salado, Atenco, estado de México.

Durante estos tres días, personal multidisciplinario del Seguro Social en el Estado de México Oriente todas las personas interesadas podrán contar con servicios de salud preventiva y orientación en trámites administrativos a habitantes del municipio de Atenco.

Personal médico, de enfermería y administrativos participará con módulos de vacunación, orientación preventiva, medición de glucosa y toma de presión arterial, así como asesoría sobre trámites institucionales, con el objetivo de acercar estos servicios a la población en espacios comunitarios.