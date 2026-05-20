ANUIES propone crear Observatorio de IA y tecnologías emergentes

ANUIES El secretario general de la ANUIES, Luis González, presentó el Observatorio Nacional de Inteligencia Artificial y Tecnologías Emergentes (ONIATE-ANUIES), en un esfuerzo por liderar la transformación digital en el ámbito educativo

La ANUIES presentó el Observatorio Nacional de Inteligencia Artificial y Tecnologías Emergentes (ONIATE-ANUIES), en un esfuerzo sin precedentes por liderar la transformación digital en el ámbito educativo

En el marco del Foro Regional Noroeste “La vida frente la pantalla: el impacto de los dispositivos digitales en las juventudes mexicanas” y el Segundo Foro Internacional de Inteligencia Artificial: Academia, Industria y Sociedad en la era de la IA, el secretario general de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Luis González Placencia, señaló que este nuevo organismo se establece como una herramienta estratégica para coordinar la adopción responsable de la inteligencia artificial (IA) en las universidades del país.

El ONIATE-ANUIES, señaló, surge como la respuesta institucional para convertir esta transformación tecnológica en una agenda nacional ordenada, medible y con visión de futuro.

El Observatorio implementará un modelo innovador con un enfoque regional, operando en tres niveles: nacional, regional e institucional. Esta estructura permitirá articular los esfuerzos de las 275 instituciones afiliadas a la ANUIES, impactando directamente a millones de estudiantes y académicos en toda la República Mexicana.

En este sentido, aseveró que ante un panorama global donde la IA redefine la economía, el mercado laboral y la educación, nuestro país enfrenta el desafío de aprovechar estas tecnologías para impulsar el desarrollo nacional mientras trabaja en cerrar las brechas de infraestructura y gobernanza digital.

Para cumplir con su propósito de generar inteligencia estratégica y fortalecer capacidades institucionales, el ONIATE-ANUIES enfocará sus actividades en:

Gobernanza Ética y Segura: Desarrollo de marcos normativos para el uso responsable de la tecnología, ya que en Formación de Talento se propone la capacitación de la comunidad universitaria en habilidades críticas para el futuro, mientras que en Innovación Aplicada es necesaria la promoción de proyectos que utilicen la IA para resolver retos actuales, y en Índice Nacional de Madurez en IA funcionará como una herramienta diseñada para diagnosticar el estado de avance tecnológico en las universidades.

El ONIATE ANUIES busca ser el puente que permita transitar de esfuerzos aislados a una acción nacional coordinada.

Con la implementación de este observatorio, se espera reducir las desigualdades regionales y posicionar a la educación superior en México como un referente en la construcción de la agenda tecnológica global, fundamentando cada paso en diagnósticos precisos y repositorios de buenas prácticas.