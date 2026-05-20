Arriban 11, 290 tortugas golfina al Santuario Playa Escobilla

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), informa del arribo de 11 mil 290 hembras de tortuga golfina (Lepidochelys olivacea) al Santuario Playa Escobilla, en Oaxaca, iniciando la temporada 2026-2027.

Durante cinco días de monitoreo, personal técnico de la Conanp, inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), efectivos de la Secretaría de Marina (Semar), de la Guardia Nacional y habitantes de las comunidades de Guapinole y Barra del Potrero, realizaron el monitoreo, protección y vigilancia de la arribada, y continuarán estas actividades el resto de la temporada.

Así mismo, y para mitigar los riesgos de depredación y saqueo, pobladores de la comunidad de La Escobilla colaboraron en la reubicación estratégica de los nidos, garantizando el resguardo seguro de este importante fenómeno natural.

Se realizó el llamado a realizar la observación de los ejemplares de manera responsable y por medio de los guías y prestadores de servicios autorizados, respetando y valorando la vida marina para garantizar la continuidad su ciclo biológico