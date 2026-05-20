Extorsiones y amenazas desde la autoridad: así operaba la red criminal de alcaldes de Morelos... y uno está prófugo

Alcalde criminal Foto de archivo del presidente de Cuautla Jesús Corona quien es buscado por las autoridades federales como parte del operativo Enjambre (Cuartoscuro)

Autoridades federales ejecutaron, como parte del Operativo Enjambre, seis órdenes de aprehensión en Morelos y Querétaro contra funcionarios municipales, exfuncionarios y particulares investigados por presuntos delitos de delincuencia organizada y extorsión.

Entre los detenidos se encuentran alcaldes, exalcaldes y servidores públicos vinculados con el municipio de Cuautla, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, durante una conferencia de prensa.

En tanto, Jesús Corona, alcalde de Cuautla, se encuentra prófugo.

¿Cómo fue el Operativo Enjambre contra los funcionarios de Querétaro y Morelos vinculados al crimen organizado?

La estrategia federal contra la corrupción y la delincuencia organizada alcanzó este martes a funcionarios municipales y empresarios de Morelos.

Durante la referida conferencia de prensa, García Harfuch informó que las investigaciones apuntan a una red que presuntamente operaba en la región oriente de Morelos mediante cobros de piso, amenazas y presiones contra comerciantes, transportistas y distintos sectores productivos.

El funcionario explicó que las acciones forman parte de la Estrategia Nacional de Seguridad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, bajo la política de “cero impunidad” y combate a las redes de corrupción vinculadas con grupos criminales.

De acuerdo con las autoridades, el operativo se fortaleció desde mediados de abril, cuando el Gobierno federal ordenó reforzar la presencia de fuerzas de seguridad en Morelos para ampliar las capacidades de inteligencia e investigación en municipios considerados prioritarios.

Operativo Enjambre CIUDAD DE MÉXICO, 20MAYO2026.- Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, ofreció conferencia de prensa referente a la detención de políticos acusados de extorsión y delincuencia organizada en el estado de Morelos. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM (Galo Cañas Rodríguez)

¿Quiénes son los presuntos alcaldes criminales detenidos?

Como resultado de los trabajos coordinados entre la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y la SSPC, se realizaron cateos en inmuebles de Morelos y Querétaro, además de concretarse las órdenes de captura contra varios objetivos considerados clave dentro de esta estructura.

Entre los detenidos se encuentran Agustín “N”, alcalde de Atlatlahucan; Irving “N”, exalcalde de Yecapixtla; Horacio “N”, secretario municipal de Cuautla; Jonathan “N”, tesorero municipal; Pablo Adrián “N”, empresario; y Arisbel Rubí “N”, excandidata a una presidencia municipal.

Las autoridades también confirmaron que continúa la búsqueda de Jesús Corona, presidente municipal de Cuautla, quien cuenta con un mandamiento judicial pendiente por presuntos vínculos con esta red investigada por delincuencia organizada y extorsión.

Además, la Unidad de Inteligencia Financiera anunció el congelamiento de cuentas y la inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas de 32 sujetos relacionados con esta investigación: 22 personas físicas y 10 empresas.

Según las autoridades, entre los involucrados habría actores políticos, económicos y sociales presuntamente vinculados con un operador regional del Cártel del Pacífico, también conocido como Cártel de Sinaloa, en el oriente de Morelos.