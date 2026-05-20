Más de 700 psicólogas y psicólogos del IMSS cuidan salud mental de derechohabientes y trabajadores

Atención a la salud mental en el IMSS Angélica Eliosa Hernández, líder de proyectos en Psicología de la Coordinación de Salud Mental y Adicciones, de la Dirección de Prestaciones Médicas (DPM), señaló que alrededor de 4.8 millones de personas presentan un problema de salud mental. el IMSS cuenta con más de 700 psicólogos para atender a la derechohabiencia

En el país, alrededor de 4.8 millones de personas presentan un problema de salud mental, de las cuales el 13.4% son menores de 20 años, y entre los principales motivos de consulta en esta población están la ansiedad, problemas de conducta y del desarrollo.

Ante ello, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cuenta con 583 psicólogas y psicólogos para la atender a su derechohabiencia y 159 plazas más para la atención de sus trabajadores en el servicio de Prevención y Promoción de la Salud para Trabajadores del IMSS (SPPSTIMSS).

La función es realizar una historia clínica para identificar el motivo de consulta y las problemáticas en las diferentes áreas de funcionamiento, además de realizar una evaluación a partir de escalas clinimétricas a fin de desarrollar un programa de intervención.

Angélica Eliosa Hernández, líder de proyectos en Psicología de la Coordinación de Salud Mental y Adicciones, de la Dirección de Prestaciones Médicas (DPM), resaltó que se estima que 4.8 millones de personas presentan un problema de salud mental, de las cuales el 13.4% son menores de 20 años, y entre los principales motivos de consulta en esta población están: ansiedad, problemas de conducta y del desarrollo, como lenguaje, habla, actividad motriz y habilidades escolares.

Asimismo, indicó que en mayores de 20 años los principales motivos de atención son: ansiedad, depresión y consumo de sustancias, de ahí que la labor del personal de Psicología cobra mayor relevancia en la atención de los problemas de salud mental.

Precisó que durante años ha dado psicoeducación a la población para poder desestigmatizarlos y además, está inserto en actividades de promoción, prevención y atención”.

La especialista destacó que dentro de los servicios en salud mental que ofrece el IMSS está la atención para personas derechohabientes y trabajadoras, por lo que además de contar con psicólogas y psicólogos en los módulos de las unidades médicas, hay módulos del Servicio de Prevención y Promoción de la Salud para Trabajadores, donde se da atención y se dota de habilidades a las personas para afrontar situaciones de riesgo, como conducta suicida.

En el marco del Día de la Psicóloga y Psicólogo, que se conmemora este 20 de mayo, señaló que la atención en Psicología está disponible en las Unidades de Medicina Familiar (UMF), donde el personal de Enfermería en los Módulos PrevenIMSS aplica una escala de tamizaje para que en caso de ser necesario el personal Médico Familiar realice una valoración integral y derive al servicio.

“El personal Médico Familiar otorga el tratamiento adecuado para cada persona, que puede ser farmacológico o no farmacológico, y dentro de este último se encuentra la referencia al servicio de Psicología”, dijo.

Eliosa Hernández subrayó la importancia de las y los psicólogos, a quienes felicitó en este día, por la labor tan significativa que realiza el personal de Psicología, por su compromiso, por su entrega, por su responsabilidad social y la ética con la que trabaja día a día”, externó.