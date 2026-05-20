¿Cierre masivo de bancos en México? Santander, Banamex, BBVA, Banco Azteca suspenden trámites presenciales; te decimos cuándo y por qué

El calendario bancario de 2026 ha sido cambiante para los millones de clientes de Banamex, BBVA, Banco Azteca, Santander, Banorte y otras instituciones financieras que tendrán cierres oficiales en distintas fechas del año.

Aunque las aplicaciones móviles y algunos cajeros automáticos seguirán funcionando, muchos trámites presenciales quedarán completamente detenidos. Esto significa que podrían quedar en pausa durante varios días operaciones como:

Aclaraciones

Apertura de cuentas

Entrega de tarjetas

Firmas de contratos

Créditos

Trámites administrativos

Por lo tanto, en La Crónica de Hoy traemos para ti las fechas exactas del cierre de bancos 2026, con el objetivo de ayudarte a no enterarte demasiado tarde, justo cuando necesites resolver depósitos, pagos urgentes o movimientos importantes.

¿Qué días cerrarán los bancos en 2026?

Entre las fechas más relevantes donde los bancos suspenderán actividades presenciales destacan los días festivos establecidos por las autoridades financieras mexicanas.

En varios casos, los cierres se extenderán debido a la combinación de feriados con sábados y domingos, provocando periodos largos sin atención en ventanilla.

Fechas que podrían afectar trámites bancarios en 2026

1 de enero por Año Nuevo

2 de febrero por la conmemoración de la Constitución

16 de marzo por el natalicio de Benito Juárez

Jueves y Viernes Santo

1 de mayo por el Día del Trabajo

16 de septiembre por Independencia de México

16 de noviembre por la Revolución Mexicana

12 de diciembre en algunas instituciones

25 de diciembre por Navidad

En algunos casos específicos, las sucursales ubicadas dentro de centros comerciales podrían operar parcialmente, aunque no todos los servicios estarán disponibles.

¿Qué trámites sí se podrán hacer aunque los bancos estén cerrados?

Aunque las sucursales bajen la cortina, el sistema financiero no se detiene completamente. Los usuarios todavía podrán utilizar:

Apps bancarias

Transferencias SPEI

Cajeros automáticos

Pago con tarjeta

Compras en línea

Consultas de saldo

Sin embargo, algunas operaciones sí podrían presentar retrasos, especialmente aquellas que requieren validación manual o intervención de ejecutivos bancarios.

Por eso, te recomendamos adelantar pagos importantes, depósitos empresariales o trámites delicados para evitar alguna incomodidad.

¿Qué bancos tendrán cierres en México?

Entre las instituciones que aplicarán suspensión de actividades presenciales en fechas oficiales aparecen:

Banamex

BBVA México

Banco Azteca

Santander

Banorte

HSBC

Scotiabank

Inbursa

Aunque cada banco puede manejar horarios distintos en ciertas sucursales, el calendario oficial de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores marca los días inhábiles para gran parte del sistema financiero mexicano.