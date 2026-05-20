Conagua mejorará servicios de agua potable y drenaje en Acapulco con una inversión mayor a los 3 mil 100 millones

Acapulco se Transforma Contigo

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informa los avances del proyecto Acapulco se Transforma Contigo con el cual se pretende mejorar los servicios de agua potable y drenaje en la región, principalmente en las zonas más vulnerables del municipio.

El proyecto está enfocado en beneficiar a más de 800 mil habitantes, mediante la transformación en materia hídrica, con la contrucción, recuperación o modernización de infraestructura de agua potable, saneamiento y conducción de aguas pluviales y residuales.

Para ello se cuenta con una inversión sexenal estimada en 8 mil millones de pesos (mdp), de los cuales más de tres mil 100 mdp se emplean en el ejercicio actual.

En el rubro de agua potable, se desarrollan los trabajos programados en las etapas 1 y 2 del proyecto para la zona poniente de Acapulco, con el fin de incorporar al servicio a más de 8 mil habitantes de 16 colonias y mejorar el suministro para casi 62 mil pobladores.

En materia de drenaje y saneamiento, los avances más significativos se han logrado en los colectores de aguas pluviales y residuales El Perro y El Muerto, los cuales reducirán los riesgos de inundaciones, la contaminación y los malos olores, impactando de manera positiva en el ambiente y la salud de la población.

Otros avances importantes se tienen en las plantas de tratamiento de aguas residuales Renacimiento y Miramar, con las cuales se incrementará la capacidad de sanear las aguas negras de las zonas urbanas conocidas como Ciudad Renacimiento y Miramar. Con ello, también se reducirá la contaminación ambiental y se mejorará la calidad del agua de la bahía, en beneficio de la población y de los turistas.