El Agrupamiento de Ingenieros “Felipe Ángeles” presentó los avances de las nuevas rutas ferroviarias en el norte del país

Trenes en construcción MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM (Mario Jasso)

El general Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, comandante del Agrupamiento de Ingenieros “Felipe Ángeles”, presentó los trabajos en materia de la construcción de líneas ferias hacia el norte del país. “Es un trabajo coordinado entre la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Infraestructura Comunicación y Transporte (SICT), a través del Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles y la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI).

Ya se han desarrollado casi 800 kilómetros de ingeniería básica de los primeros cuatro tramos que ya están en construcción: Ciudad de México- Pachuca, Ciudad de México- Querétaro, Querétaro- Irapuato y Saltillo- Nuevo Laredo. Asimismo, ya están en estudios de ingeniería básica otros 1,326 kilómetros más de vía feria para los tramos de Irapuato- Guadalajara (284.74km), Querétaro- San Luís Potosí (237.18 km), San Luís Potosí- Saltillo (334.43 km) y Mazatlán- Los Mochis 470 km).

La ruta Ciudad de México- Pachuca une 58 kilómetros con una vía doble electrificada para trenes eléctricos que por construcción de las nuevas vías ferias de pasajeros que son 2 más las adecuaciones y las ratificaciones que se le van a hacer a la vía de carga para poder “acomodarnos dentro del derecho de vía”, se sumara un total de 121 kilómetros. Las estaciones con las que contará serán: Jaltocán II, Tizayuca, Temascalapa, Jagüey de Téllez y Pachuca. Se han generado 16,270 empleos y la obra avanza sin contratiempos.

La ruta Ciudad de México- Querétaro, une 232.42 kilómetros de vía doble, pero en esté caso el esfuerzo es mayor ya que después de las rectificaciones a la vía de carga va a sumar un total de 545 kilómetros de construcción de las cuales 144 irán sobre derechos de vía existentes. Además, con el objetivo de optimizar el tiempo por medio de menos curvas y menos pendientes, 85 kilómetros van a ser sobre nuevos derechos de vías. El avance físico de la obra es del 15 por ciento y cuando esté lista va a contar con seis estaciones: Buenavista, San Juan del Río, El Marqués, La Corregidora, Huehuetoca y Tula. Se han generado 22,910 empleos y la obra avanza sin contratiempos.

Para la segunda etapa de los estudios de ingeniería básica se está trabajando con análisis terrestres, nivelaciones topográficas, estudios hidrológicos e hidráulicos, campañas geofísicas con el fin de obtener la mejor propuesta del trazo más optimo. El avance es de 25.30 por ciento y desde el primero de junio se van a comenzar a entregar paquetes de ingeniería a la SICT para los procesos de licitación.

Vallejo Suárez, también habló de los avances de la primera etapa de la infraestructura de carga ferrovía que cuenta con un desarrollo del 47.48 por ciento. “Actualmente estamos construyendo cuatro grandes complejos ferroviarios de carga en Palenque, en Poxilá, en Progreso y en Cancún”, añadió.