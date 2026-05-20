En el embarazo con cáncer, la mujer no sólo lucha por ella, sino por la vida que lleva dentro

INPer, embarazo y cáncer La doctora Cintia María Sepúlveda Rivera, jefa del departamento de Ginecología Quirúrgica del INPer, resalta que el cáncer en el embarazo es tratable (Adrián Contreras)

“Taer a un bebé al mundo, ver a una mamá con su recién nacido es algo muy satisfactorio... Pero la paciente embarazada con cáncer no sólo lucha por ella, lucha también por su bebé y muchas de las decisiones que toma giran en torno a proteger esa vida, eso es profundamente impactante”, comparte la doctora Cintia María Sepúlveda Rivera.

La jefa del departamento de Ginecología Quirúrgica del Instituto Nacional de Perinatología (INPer) “Isidro Espinosa de los Reyes”, de la Secretaría de Salud, en entrevista con Crónica, subraya la fuerza y valor de una mujer embarazada con cáncer, “luchan con todo, porque está manteniendo una vida dentro de ellas y quiere llevar el embarazo a buen término, eso es un acto de enorme valentía”, cuando ellas lo logran, señala, “te das cuenta, de que todo por lo que pasaron, valió la pena”.

Riesgo de cáncer en el embarazo

La especialista en ginecología oncológica señala que el riesgo de desarrollar cáncer en el embarazo es de 1 caso por cada 1,000 embarazos. Los tumores más frecuentes son el de mama y el cervicouterino, y el INPer atiende entre 12 a 15 casos al año, y se ha observado un incremento progresivo de diagnósticos en mujeres jóvenes.

Asimismo, resalta, el incremento que se ha venido registrado de nuevos casos en mujeres jóvenes “nuestras pacientes embarazadas con cáncer de mama, o cervicouterino rondan los 25 a 39 años”.

La especialista subraya que la autoexploración es un método ayuda a que las mujeres conozcan mejor su cuerpo y puedan identificar cambios sospechosos; sin embargo, aclara que no sustituye a los métodos de tamizaje recomendados ni a la valoración médica.

“Muchas pacientes consultan porque detectaron un cambio o una lesión palpable. Eso permite iniciar estudios diagnósticos, pero idealmente buscamos detectar la enfermedad en etapas tempranas mediante seguimiento médico y estudios de imagen indicados según cada caso”, comparte.

Cáncer en el embarazo, hay diferentes alternativas de tratamiento

Enfatiza que hoy la medicina ofrece diferentes alternativas terapéuticas para estas mujeres.

“Hoy sabemos que, en muchos casos, el embarazo puede continuar de manera segura mientras se brinda tratamiento oncológico. Ya no debe asumirse automáticamente que la única opción es interrumpir el embarazo”.

En elINPer se realizan cirugías y, en casos seleccionados, administración de quimioterapia después del primer trimestre de gestación. Los casos que requieren radioterapia son coordinados con el Instituto Nacional de Cancerología (INCan), generalmente para tratamiento posterior al nacimiento.

Dra Sepúlveda Doctora Cintia María Sepúlveda Rivera. La jefa del departamento de Ginecología Quirúrgica del Instituto Nacional de Perinatología (INPer) “Isidro Espinosa de los Reyes”, de la Secretaría de Salud, en entrevista con Crónica (Adrián Contreras)

Una especialización marcada por la pasión y el destino

La doctora Sepúlveda comparte que su camino hacia la ginecología oncológica fue, en cierta forma, una mezcla de vocación y destino.

“Desde la facultad sabía que quería dedicarme a algo relacionado con el quirófano y la oncología. El cáncer de mama siempre me pareció un tema apasionante”, recuerda.

Durante sus primeros años de formación realizó un verano de investigación en el Instituto Nacional de Cancerología. Aunque inicialmente no era el hospital al que esperaba ingresar, terminó siendo el lugar que definió su rumbo profesional.

“Me asignaron al área de cáncer de mama y me gustó muchísimo. A partir de ahí, cada vez me interesó más”, relata.

Posteriormente llegó al INPer, donde encontró una combinación que superó sus expectativas: cirugía, atención clínica y acompañamiento cercano a las pacientes.

“Fueron cosas del destino que me fueron llevando hacia esto, pero también descubrí que realmente me apasionaba”, comparte.

A lo largo de su trayectoria, la doctora Sepúlveda Rivera ha vivido grandes satisfacciones, como poder decirle a una paciente que está libre de cáncer, pero también momentos difíciles.

Recuerda especialmente a Miriam, una paciente con cáncer cervicouterino que conoció durante su residencia médica y con quien desarrolló un vínculo cercano.

“Era una mujer muy optimista, pese a todo lo que enfrentaba. Desafortunadamente perdió la batalla contra el cáncer y dejó a un bebé muy pequeño. Fue un caso muy importante para mí porque prácticamente nos hicimos amigas. Fue una de mis primeras pacientes”, recuerda.