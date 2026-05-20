INEA entrega 600 constancias de alfabetización y certificados de estudios en Xilitla,SLP

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El director general del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), Armando Contreras Castillo, asistió a la entrega de 600 constancias de alfabetización y certificados de primaria y secundaria a personas jóvenes y adultas del municipio de Xilitla.

Durante el evento, reconoció el esfuerzo y la perseverancia de las y los educandos que concluyeron algún nivel educativo y los animo a continuar con su formación académica y compartir su experiencia con otras personas que aún no se animan a estudiar.

“Queremos que cada uno de ustedes pueda ayudar a extender esta experiencia y animar a quienes no han decidido continuar con sus estudios. Decirles que nunca es tarde para estudiar, que nunca es tarde para aprender”, señaló.

El secretario de Educación del Gobierno del Estado, Juan Carlos Torres Cedillo, felicitó a las y los estudiantes por alcanzar esta meta, pese a las responsabilidades laborales y familiares que enfrentan día con día.

“Es muy importante decir que no importa la edad. Con un poquito de esfuerzo, como lo hicieron todas y todos ustedes, ya vieron que sí se puede. Cuando la educación llega a nosotros, las oportunidades llegan solas”, comentó.

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Resaltó el esfuerzo que existe detrás de cada certificado, el trabajo, sacrificio y deseos de salir adelante. Además, reiteró el respaldo del gobernador Ricardo Gallardo Cardona a las acciones educativas en favor de las y los potosinos.

El presidente municipal de Xilitla, Óscar Humberto Márquez Plascencia, destacó la importancia de la coordinación entre instituciones y órdenes de gobierno para transformar vidas a través de la educación.

Las autoridades reconocieron el trabajo que se realiza en San Luis Potosí para motivar a más personas jóvenes y adultas a incorporarse a los programas educativos del Instituto Estatal y continuar sus estudios.