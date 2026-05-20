Operativo Enjambre: cae alcalde de Atlatlahucan, exedil y 4 servidores públicos y empresarios de Morelos

Detenidos Funcionarios detenidos en Morelos. (SSPC)

Autoridades detuvieron al presidente municipal de Atlatlahucan, al exalcalde de Yecapixtla y a cuatro servidores públicos del municipio de Morelos.

Los detenidos están relacionados con una reunión con Júpiter Araujo Benard, alias “El Barbas, operador regional del “Cártel del Pacífico” en la región oriente de Morelos.

En una operación conjunta de la Fiscalía General de la República, de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se cumplimentaron seis órdenes de aprehensión por delincuencia organizada:

Agustín Toledano Amaro, presidente Municipal de Atlatlahucan (PRI-PAN-PRD-RSP)

Irving Sánchez Zavala, expresidente Municipal de Yecapixtla (PAN), detenido en Querétaro, investigado por la apropiación de un predio destinado a un pozo de agua potable, dejando en severo desabasto del recurso a la comunidad

Horacio Zavaleta Malacara, Oficial Mayor del Ayuntamiento de Cuautla, fue aspirante a presidente municipal

Pablo Adrián Portillo Galicia, empresario y Oficial Mayor de Cuautla (PAN, MC)

Jonathan Espinoza Salinas, tesorero de Cuautla, vinculado con el Partido Encuentro Social de Morelos

Arisbel Rubi Vázquez Amaro, alias “La Jefa”, excandidata a la alcaldía de Atlatlahucan (Morena)

Asimismo, las autoridades continúan la búsqueda de Jesús “N”, presidente municipal de Cuautla, para cumplimentar el arresto.

Las investigaciones en contra de estos funcionarios inició luego de que en Cuautla y en municipios de la región oriente, se identificaron actividades de extorsión que afectaban directamente a comerciantes, transportistas, familias y sectores productivos, quienes enfrentaban amenazas, cobros de cuotas y presiones de grupos criminales que buscaban imponer control de esta manera.

A partir de diversas denuncias ciudadanas, así como de reportes sobre el cierre de negocios y la exigencia de pagos ilegales, incluso, a varios comercios y familias, se iniciaron trabajos para identificar a los responsables, sus redes de apoyo y posibles vínculos con autoridades o actores locales.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que como parte de las investigaciones, en alianza con la Unidad de Inteligencia Naval, de la Secretaría de la Defensa Nacional a través de inteligencia militar de la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República obtuvo órdenes de cateo en seis domicilios ubicados en Morelos y uno más en Querétaro, así como órdenes de aprehensión contra diversos objetivos, entre ellos, presidentes municipales en funciones, expresidentes municipales, empresarios, servidores públicos y personas vinculadas con extorsión, así como delitos contra la salud, tráfico de armas y delincuencia organizada.

Esta línea de investigación forma parte de las indagatorias para determinar posibles vínculos, redes de protección, intercambio de información o colaboración con estructuras delictivas.

Adicionalmente, la Unidad de Inteligencia Financiera incluirá en la Lista de Personas Bloqueadas a 32 sujetos: 22 personas físicas y 10 personas morales relacionadas con esta red de corrupción en Morelos.

Entre ellos se encuentran presidentes municipales, funcionarios del Ayuntamiento de Cuautla, actores económicos, políticos y sociales presuntamente vinculados con un operador regional del Cártel del Pacífico en la región oriente de la entidad, a quien habrían brindado facilidades de operación.

Esta medida incluye a 10 objetivos principales, integrantes de su círculo familiar, empresas con indicadores de operaciones con recursos de procedencia ilícita y al propio líder delictivo.