Operativo Enjambre: Grupo delictivo financió campañas electorales en Morelos y se infiltró en ocho municipios

Detenidos en Morelos Operativo Enjambre

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que una red criminal habría financiado campañas electorales, penetrado estructuras de ayuntamientos y utilizado el poder local para operar delitos de alto impacto durante los últimos años.

De acuerdo con la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), las investigaciones permitieron identificar la presencia de grupos criminales en al menos ocho municipios de Morelos.

Entre los puntos señalados aparecen Yecapixtla, Cuautla y Atlatlahucan, zonas que durante los últimos años registraron episodios de violencia vinculados con disputas territoriales y actividades ilícitas.

La FGR sostiene que la organización criminal habría logrado insertarse en estructuras municipales mediante el financiamiento de campañas electorales de aspirantes que posteriormente alcanzaron cargos públicos. Las indagatorias también apuntan a presuntas intimidaciones contra actores políticos adversarios durante el proceso electoral 2023-2024.

Según la dependencia encabezada por Ernestina Godoy, la infiltración tenía como propósito garantizar condiciones favorables para operar delitos como extorsión, homicidio, secuestro, robo y narcomenudeo, además de asegurar márgenes de protección institucional para las actividades del grupo delictivo.

Operativo Enjambre en Morelos: ¿Quiénes son los detenidos?

Las órdenes de captura fueron autorizadas por un juez federal adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Sonora, con sede en Hermosillo, por la probable comisión del delito de delincuencia organizada con fines relacionados con delitos contra la salud.

Como parte de la operación se realizaron cateos en seis domicilios ubicados en Cuautla y Atlatlahucan, en Morelos, además de Huimilpan, Querétaro. En esos puntos fueron localizados y detenidos los seis implicados mencionados por la autoridad.

El operativo, ejecutado durante las primeras horas de este miércoles, involucró a elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional y la Agencia de Investigación Criminal, con respaldo del Centro Nacional de Inteligencia.

Las acciones se desplegaron en distintos puntos de Morelos y Querétaro para cumplimentar órdenes de aprehensión contra funcionarios, exfuncionarios y actores políticos presuntamente ligados a una organización criminal.

Entre los detenidos se encuentran Agustín “N”, alcalde de Atlatlahucan; Irving “N”, exalcalde de Yecapixtla; Horacio “N”, secretario municipal de Cuautla; Jonathan “N”, tesorero municipal; Pablo Adrián “N”, empresario; y Arisbel Rubí “N”, excandidata a una presidencia municipal.

Las autoridades confirmaron además que continúa la búsqueda de Jesús Corona, presidente municipal de Cuautla, quien enfrenta un mandamiento judicial por presuntos vínculos con la red investigada por delincuencia organizada y extorsión.

La Fiscalía explicó que el caso se construyó a partir de labores de inteligencia, seguimiento de campo y recopilación de datos de prueba que fortalecieron las líneas de investigación sobre la presunta relación entre autoridades municipales y estructuras criminales.

Videos y reuniones con “El Barbas” de alcaldes y funcionarios electos

Dentro del expediente también fueron incorporados materiales difundidos en medios de comunicación en los que aparecen alcaldes y funcionarios electos en junio de 2024 presuntamente reunidos con Júpiter “N”, alias “El Barbas”, identificado por las autoridades como posible líder criminal.

La FGR señaló que estos elementos se sumaron a otras evidencias obtenidas durante la investigación ministerial. A partir de ello, el Ministerio Público Federal solicitó órdenes de cateo y aprehensión para avanzar en el desmantelamiento de la estructura delictiva.

La dependencia federal aseguró que las investigaciones seguirán abiertas para identificar nuevos posibles delitos y ampliar las responsabilidades de quienes habrían participado en la red de protección política vinculada con el crimen organizado.

Violencia política y asesinatos en Morelos

La Fiscalía relacionó esta infiltración con distintos episodios violentos registrados en Morelos durante los últimos años. Entre ellos mencionó asesinatos de exalcaldes ocurridos en 2022 y 2023, además de agresiones contra aspirantes y candidatos durante el proceso electoral más reciente.

Las autoridades sostienen que la disputa entre organizaciones criminales y la búsqueda de control institucional provocaron un incremento de delitos de alto impacto en diversas regiones del estado.