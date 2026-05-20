Pensión para Personas con Discapacidad: ¿Habrá prórroga para recoger la tarjeta del Banco Bienestar? Si no has recogido tu tarjeta de la Pensión para Personas con Discapacidad, conoce cuál es la fecha límite y si habrá prórroga (Secretaría de Bienestar)

Continúa la entrega de las tarjetas Bienestar para las y los nuevos beneficiarios de la Pensión Bienestar Discapacidad 2026, por lo que aquí te decimos hasta cuándo tienes para recogerla y si habrá prórroga.

La Pensión para Personas con Discapacidad es un apoyo que ofrece el Gobierno de México a derechohabientes con discapacidad permanente, otorgándoles una ayuda económica bimestral de $3,300 pesos.

Por lo que, si te registraste en la Pensión para Personas con Discapacidad en marzo, desde el pasado miércoles 13 de mayo comenzó la entrega de las tarjetas del Banco del Bienestar, donde recibirán sus primeros pagos, siendo la fecha límite para recoger tu tarjeta Bienestar este 20 del mismo mes.

La entrega de las tarjetas Bienestar se realizó de manera distribuida, en donde a través de un SMS recibirías el lugar, la fecha y la hora para recogerla.

¿Habrá prórroga para recoger la tarjeta de la Pensión para Personas con Discapacidad 2026?

Si por algún motivo no pudiste recoger tu tarjeta de la Pensión para Personas con Discapacidad, la Secretaría de Bienestar no ha informado sobre alguna prórroga en las fechas para recoger este documento.

¿Qué pasa si no recojo mi tarjeta Bienestar de la Pensión para Personas con Discapacidad?

En la tarjeta del Banco del Bienestar es donde se realizan todos los depósitos de los programas sociales que ofrece el Gobierno de México, por lo que de no tenerla, no podrás disponer del apoyo económico del que eres beneficiario.

Sin embargo, si no pudiste recoger tu tarjeta Bienestar podrás comunicarte con la Secretaría de Bienestar al 079 para recibir orientación sobre los pasos que debes seguir para recogerla.

¿Cuáles son los documentos necesarios para recoger las tarjetas Bienestar?

Solo podrá recoger la tarjeta Bienestar de la Pensión para Personas con Discapacidad la persona que se registró al programa y, una vez hayas recibido las indicaciones con el lugar, el día y la hora para recogerla, deberás entregar los siguientes documentos:

Comprobante del trámite

Identificación oficial vigente en original y copia