Recibo de servicio CFE incluye la Cartilla de Derechos de las Mujeres como apoyo a su difusión

Cartilla de Derechos de las Mujeres

A través de un comunicado, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha mostrado su solidaridad con los movimientos de difusión para que más mujeres tengan acceso a información relevante sobre sus derechos.

Incorporó en el recibo de servicio, un código QR mediante el cual las mujeres podrán consultar y descargar la Cartilla de Derechos de las Mujeres. Además difunde su contenido en las pantallas informativas de 1,038 Centros de Atención a Clientes (CAC) de la CFE, con el objetivo de ampliar su conocimiento.

El objetivo es aprovechar el alcance de la institución para difundir información que contribuya al conocimiento y ejercicio de los derechos de las mujeres.

La Cartilla de Derechos de las Mujeres brinda información clara y accesible para que las mujeres conozcan, ejerzan, defiendan y exijan el respeto de sus derechos en distintos ámbitos de la vida cotidiana.

Se trata de una herramienta de orientación que favorece la construcción de una sociedad más informada, incluyente e igualitaria.

La participación de la CFE permite ampliar el alcance de esta estrategia, aprovechando su presencia nacional y sus canales de comunicación con millones de personas.

Para conocer más sobre la Cartilla, visita https://cartilladelosderechos.mujeres.gob.mx/.