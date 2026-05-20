Sheinbaum dice que Trump “no quiere intervenir en México” sino sus asesores (Graciela López Herrera)

Tras las numerosas amenazas realizadas por el gobierno de Donald Trump de intervenir militarmente en México con el objetivo de combatir a los cárteles de la droga, la Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que esta es una idea de “algunas personas” que asesoran al presidente estadounidense, descartó que esa visión sea “personalmente” la del republicano.

“Tenemos que estar muy vigilantes de hasta dónde quieren intervenir algunos, porque no se puede decir Estados Unidos, no creo en eso, ni siquiera la verdad personalmente creo que sea el presidente (Trump). Son algunos que lo asesoran, que están ahí”, dijo la mandataria.

Sin precisar nombres o puestos políticos, Sheinbaum afirmó que hay quienes quieren “meter” a México en el debate de las elecciones intermedias de noviembre en Estados Unidos con una visión “muy electorera”.

Por ello, hizo énfasis en que no habrá intervención estadounidense en las elecciones de 2027, ya que afirmó que “México no es piñata de nadie (...) Aquí deciden los mexicanos”.

Al respecto, reivindicó que su proyecto político se basa en la defensa de la soberanía, con lo que han logrado resultados concretos en diversas materias.

“Porque si no fuéramos honestos no podríamos estar dando resultados. Si no hubiera honestidad en el manejo de los recursos, no podría haber pensión adulto mayor, no podría haber pensión de discapacidad, no podría haber becas, no podría haber trenes”, concluyó la Presidenta.