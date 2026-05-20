Reprueban estados en transparencia del gasto en salud; opacidad en control de medicamentos: aregional

Cutberto Anduaja, director general de aregional, explica el índice de trasparencia del gasto de salud en los estados del país

De nueva cuenta el Sistema de Salud se instala en el “ojo del huracán” pues ahora la opacidad, falta de rendición de cuentas, y nula transparencia en la mayoría de los estados, hace que la salud financiera de 28 entidades federativas, es decir, más del 85%, está reprobada, de acuerdo con el Índice de Transparencia del Gasto en Salud de las Entidades Federativas (ITGSEF) 2026

“Este vacío informativo se traduce en una menor capacidad para garantizar servicios eficientes y de calidad a la población”, advierte el informe

El documento elaborado por aregional, que dirige Cutberto Anduaja, evidencia la persistente falta de rendición de cuentas por parte de los gobiernos estatales que son cada vez más invisibles e incluso el desempeño general de las entidades muestra un deterioro respecto al año anterior.

En muchos casos, prevalece la apatía institucional: la información en portales de transparencia es incompleta, está desactualizada o presenta vínculos inactivos, lo que dificulta su consulta, acusa

De acuerdo con los resultados del ITGSEF 2026, solo cuatro estados —Jalisco, Querétaro, Sinaloa Guanajuato— superan el nivel de transparencia al que están obligados para informar a la población.

Acompañado por Elisa Flores, directora del Proyecto de Transparencia de aregional, Cutberto Anduaja, advierte que los hallazgos del ITGSEF 2026 resultan particularmente preocupantes en un país donde las instituciones de salud presentan importantes deficiencias en la atención a la derechohabiencia.

A ello se suma que los responsables del sector no proveen información proactiva sobre su gestión, lo que limita una rendición de cuentas completa.

En 27 de 32 entidades no se reporta información sobre el control de medicamentos y cerca del 60% de los estados carece de información completa en sus informes financieros conforme a la Ley de Contabilidad Gubernamental.

RETREOCESO

En el análisis por entidades, se observan contrastes importantes. Mientras algunos estados avanzan en la actualización de información, otros presentan retrocesos significativos.

Por ejemplo, Nayarit cayó 20 posiciones debido al abandono de sus portales de transparencia, mientras que San Luis Potosí mejoró su posición al retomar la actualización de datos, aunque aún con limitaciones en la calidad de la información.

La falta de transparencia dificulta la evaluación del desempeño. El ejercicio del gasto en salud –agrega el documento--no solo limita la rendición de cuentas, sino que también impacta directamente en la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos.

“Sin información clara, accesible y oportuna, se dificulta la evaluación del desempeño gubernamental y la toma de decisiones informadas”, establece

OPACIDAD EN SUELDO DE DOCTORES

Adicionalmente, el ITGSEF 2026 evidencia que solo 12 de los 32 servicios de salud estatales publican información sobre sueldos y salarios de altos funcionarios, lo que refleja una limitada disposición para transparentar el uso de recursos públicos en niveles directivos.

En 27 de 32 entidades no se presenta información sobre el control de Medicamentos .

Esta opacidad dificulta conocer cómo se ejercen los recursos destinados a la administración del sector.

Baja California Chihuahua Michoacán Morelos Nayarit Nuevo León, Sonora,Tlaxcala Veracruz Yucatán y Zacatecas de plano tiene cero transparencia en sueldos de funcionarios estatales del sector salud

Otro elemento crítico es que 14 entidades federativas no publican información sobre auditorías internas o externas correspondientes a ejercicios recientes, lo cual debilita los mecanismos de control y fiscalización. Sin estos elementos, se reduce la posibilidad de detectar irregularidades o áreas de mejora en la gestión del gasto en salud.

Paralelo a eso, más del 65% de los estados no reporta información sobre certificaciones de calidad en los servicios de salud, lo que impide evaluar si las instituciones cumplen con estándares mínimos en la atención médica.