Sergio Mayer interpuso intereses personales a los de Morena; dañó la imagen del partido: CNHJ

La participación de Sergio Mayer en la Casa de los Famosos, provocó molestia y polémica en Morena y en la oposición Fotoarte: La Crónica

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena salió al paso de la renuncia al partido que solicitó el diputado federal, Sergio Mayer Bretón y aclaró que el actor que se sumó a esa filas en el 2018 para contender por una diputación federal ya estaba sujeto a un proceso sancionador por dañar la imagen del partido que fundó Andrés Manuel López Obrador por o cual estaba suspendido de sus derechos partidistas y la posibilidad de contender por un cargo de elección popular en el 2027.

El órgano morenista recordó que desde el 24 de febrero pasado, se inició un Procedimiento Sancionador de Oficio en contra de Mayer Bretón, en su calidad de Diputado Federal, “por la afectación a la imagen” de este partido luego de que pidió licencia para ingresar a un reality show denominado “La Casa de los Famosos” donde interpuso sus intereses personales sobre los principios del partido.

Derivado de este procedimiento se determinó aplicarle una medida cautelar consistente en la suspensión de sus derechos partidarios.

La CNHJ acusó que Sergio Mayer decidió no atender las etapas procesales propias del procedimiento instaurado en su contra y en cambio presentó su renuncia a la militancia en Morena, previa resolución de su procedimiento.

SIN CANDIDATURA

Por ello, la a CNHJ ha determinado solicitar a las instancias correspondientes del partido la baja del padrón de afiliados, así como la exclusión de Mayer Bretón, para ser candidato de Morena en cualquier proceso de selección.

Desde la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia afirmamos categóricamente que la templanza y firmeza de nuestros principios, además de la unidad de cada persona que conforma este movimiento, son las principales y únicas herramientas para la construcción y consolidación del segundo piso de la Cuarta Transformación”, asevera

Sergio Mayer se sumó a las filas de Morena en 2018 para competir en las elecciones federales de ese año y logró una diputación federal por la vía de mayoría relativa en el Distrito 6 de la Ciudad de México.

Durante ese periodo legislativo, llegó a presidir la Comisión de Cultura y Cinematografía en la Cámara de Diputados donde tampoco estuvo exento de polémicas.