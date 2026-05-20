Secretaría de la Defensa realiza cambios en mandos militares

Elementos de la Defensa (Secretaria de la Defensa Nacional)

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) dio a conocer la realización de una serie de cambios en diversos mandos territoriales, coordinaciones estatales y diversos organismos, con el propósito de fortalecer las actividades operativas y administrativas que se desarrollan en el territorio nacional.

Desde el pasado 1 de mayo fueron designados 20 Generales del Ejército, 1 General de la Fuerza Aérea Y 7 Generales de la Guardia Nacional con el fin de impulsar el cumplimiento de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, así como las misiones y tareas encomendadas a la dependencia.

Los cargos a ocupar son:

Comandantes de las Zonas Militares: 9/a. Zona Militar (Culiacán, Sin.), 11/a. Zona Militar (Guadalupe, Zac.), 12/a. Zona Militar (San Luis Potosí, S.L.P.), 15/a. Zona Militar (La Mojonera, Jal.), 28/a. Zona Militar (Ixcotel, Oax.), 31/a. Zona Militar (Rancho Nuevo, Chis.), 35/a. Zona Militar (Chilpancingo, Gro.), 37/a. Zona Militar (Santa Lucía, Edo. Méx.), 41/a. Zona Militar (Puerto Vallarta, Jal.) y 47/a. Zona Militar (Piedras Negras, Coah.).

Comandante de la 1/a. Zona Aérea Militar (Santa Lucía, Edo. Méx.).

Comandantes de las Guarniciones Militares de: El Ciprés, B.C., Agua Prieta, Son., Cozumel, Q. Roo, Lázaro Cárdenas, Mich. y San Luis Río Colorado, Son.

Coordinadores Estatales de la Guardia Nacional en: el Estado de México, Morelos, Puebla, Chiapas, Colima, Veracruz y el Mando Especial “Acapulco”.

Comandante y Directores de Organismos diversos: 3/a. Brigada de Infantería Independiente, Direcciones Generales de Infantería, Policía Militar, Administración y Archivo e Historia.

La Defensa detalló que las designaciones se apegan a los procedimientos rutinarios de la Política de Manejo de Recursos Humanos para la asignación del mando y dirección, en estricto apego a las atribuciones que la ley confiere a la institución.