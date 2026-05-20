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Fueron designados 20 Generales del Ejército, 1 General de la Fuerza Aérea Y 7 Generales de la Guardia Nacional

Secretaría de la Defensa realiza cambios en mandos militares

Por Diana Chávez Zea
Elementos de la Defensa (Secretaria de la Defensa Nacional)

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) dio a conocer la realización de una serie de cambios en diversos mandos territoriales, coordinaciones estatales y diversos organismos, con el propósito de fortalecer las actividades operativas y administrativas que se desarrollan en el territorio nacional.

Desde el pasado 1 de mayo fueron designados 20 Generales del Ejército, 1 General de la Fuerza Aérea Y 7 Generales de la Guardia Nacional con el fin de impulsar el cumplimiento de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, así como las misiones y tareas encomendadas a la dependencia.

Los cargos a ocupar son:

  • Comandantes de las Zonas Militares: 9/a. Zona Militar (Culiacán, Sin.), 11/a. Zona Militar (Guadalupe, Zac.), 12/a. Zona Militar (San Luis Potosí, S.L.P.), 15/a. Zona Militar (La Mojonera, Jal.), 28/a. Zona Militar (Ixcotel, Oax.), 31/a. Zona Militar (Rancho Nuevo, Chis.), 35/a. Zona Militar (Chilpancingo, Gro.), 37/a. Zona Militar (Santa Lucía, Edo. Méx.), 41/a. Zona Militar (Puerto Vallarta, Jal.) y 47/a. Zona Militar (Piedras Negras, Coah.).
  • Comandante de la 1/a. Zona Aérea Militar (Santa Lucía, Edo. Méx.).
  • Comandantes de las Guarniciones Militares de: El Ciprés, B.C., Agua Prieta, Son., Cozumel, Q. Roo, Lázaro Cárdenas, Mich. y San Luis Río Colorado, Son.
  • Coordinadores Estatales de la Guardia Nacional en: el Estado de México, Morelos, Puebla, Chiapas, Colima, Veracruz y el Mando Especial “Acapulco”.
  • Comandante y Directores de Organismos diversos: 3/a. Brigada de Infantería Independiente, Direcciones Generales de Infantería, Policía Militar, Administración y Archivo e Historia.

La Defensa detalló que las designaciones se apegan a los procedimientos rutinarios de la Política de Manejo de Recursos Humanos para la asignación del mando y dirección, en estricto apego a las atribuciones que la ley confiere a la institución.

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