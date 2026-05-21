Aprueban periodo extraordinario 26 de mayo; discutirán aplazamiento de elección judicial al 2028

Comisión Permanente del Congreso de la Unión

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó por mayoría calificada de 26 votos en pro y 10 en contra la convocatoria a un periodo extraordinario de sesiones que iniciará el próximo 26 de mayo, en el que se discutirán reformas constitucionales y legales en materia judicial y electoral, entre otros temas.

Según el acuerdo avalado, el periodo extraordinario tendrá como eje central la iniciativa de reforma enviada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, en materia de reforma del Poder Judicial, para aplazar la elección judicial de 2027 a junio de 2028.

El paquete legislativo también incluye una segunda iniciativa presidencial para modificar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que plantea la creación de una comisión verificativa para cerrar el paso a patrones sospechosos o vínculos con el crimen organizado.

De igual manera se sumaron dos iniciativas impulsadas por el Coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, relacionadas con el marco electoral donde plantea reformar el artículo 41 constitucional para añadir una nueva causal de nulidad de elecciones en caso de intervención extranjera.

La segunda plantea modificaciones a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en lo relativo a las causales de nulidad de votación recibida en casilla y de nulidad de elecciones federales.

Durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, legisladoras y legisladores de Morena subieron a tribuna para respaldar la convocatoria mientras que la oposición votó en contra.

“La oposición puede seguir ladrando, mintiendo y haciendo sus cochinadas, pero ya no van a seguir usando al Poder Judicial como instrumento para proteger privilegios y frenar la voluntad del pueblo”, fustigó la diputada de Morena, María Teresa Ealy Díaz

“¿Privilegio? Privilegio es ser senador de la República y no venir a trabajar, estar guardado allá en el pueblo de los narcos. Ese es un privilegio. Privilegio es no meter a la cárcel a nadie por el problema de (6:18) huachicol fiscal. (…) Privilegios son los que ustedes tienen porque hoy pueden decir que los hijos de López Obrador no tienen responsabilidad en el Tren Interoceánico”, reviró de inmediato el PRI a través de su senadora, Carolina Viggiano

“Privilegios, privilegios es que la estafa más grande que ha tenido con Segalmex no haya responsables. Esos son privilegios de los que ustedes gozan, por eso querían tener jueces, magistrados y ministros, porque sabe el que se fue a La Chingada, lo que precisamente les dejaba como herencia maldita y quería proteger a sus hijos y quería proteger a los suyos, por eso se apoderaron del Poder Judicial”, agregó

A su vez, el diputado del PAN, Marcelo Torres Cofiño, afirmó que la iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum para evitar la infiltración del crimen organizado en candidaturas representa, a su juicio, una “confesión política” sobre la presencia de la delincuencia en el sistema electoral.

Sostuvo que durante años la oposición advirtió sobre la posible relación entre el crimen organizado y procesos electorales, pero dichas alertas fueron descalificadas por el oficialismo.

“Durante años repitieron que aquí no pasaba nada, que todo era propaganda, que todo era invento, los conservadores, bueno, culpaban hasta expresidentes y ahora el propio gobierno reconoce que el problema existe, claro, porque vinieron los señalamientos del gobierno de Estados Unidos, se lo repito, a confesión de parte, relevo de pruebas”, señaló.

FRACASO

El coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda, afirmó que la convocatoria a un periodo extraordinario confirma, desde su perspectiva, el fracaso de la reforma judicial, a la que calificó como “hecha al vapor” y orientada a una posible captura política del Poder Judicial, en lugar de garantizar el acceso efectivo a la justicia.

Señaló que Movimiento Ciudadano ya había advertido que la reforma requeriría “cirugía mayor”.

“Sino porque es evidente que la mal llamada reforma judicial necesita cirugía mayor. Lo dijimos desde que se dio el debate tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Era una reforma hecha al vapor, sobre las rodillas”, afirmó.

La convocatoria al periodo extraordinario fue impulsada por los coordinadores parlamentarios de Morena en ambas cámaras: el senador Ignacio Mier Velazco y el diputado Ricardo Monreal.