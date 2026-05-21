Estrategia ELSSA avanza en una nueva cultura de salud y seguridad laboral en el país

Rebeca Velasco Reyna, titular de la Coordinación de Salud en el Trabajo, en entrevista con Crónica, habla de los beneficios y avances de la estrategia ELSSA del IMSS (Adrián Contreras)

A cuatro años de su implementación -en mayo del 2022-, más de 17 mil empresas de todo el país han entendido el objetivo de la estrategia Entornos Laborales Seguros y Saludables (ELSSA), del IMSS: “caminar juntos a favor de una nueva cultura a favor de la salud y seguridad laboral de las y los trabajadores”, afirma Rebeca Velasco Reyna.

La titular de la Coordinación de Salud en el Trabajo, de la Unidad de Prestaciones Económicas y Salud en el Trabajo, de la dirección de prestaciones económicas y sociales del IMSS enfatiza que el objetivo fundamental es la salud y seguridad de las y los trabajadores.

“Un trabajador saludable y en un entorno laboral seguro, se siente seguro y feliz, y con ello se reduce el riesgo de accidentes de trabajo y en consecuencia hay menos ausentismo laboral por incapacidades y se eleva la productividad de las propias empresas”.

Ante ello, exhorta a las empresas grandes o pequeñas se sumen a esta estrategia que sólo busca “fomentar la salud de las y los empleados, mejorar la seguridad en las empresas”.

ELSSA, resalta, es una estrategia gratuita, voluntaria y no punitiva, por lo que pide a las empresas perder el miedo de adoptarla “no vamos a auditarlos, sólo queremos ayudarlos a mejorar sus procesos, que haya más seguridad para sus empleados con base en el cumplimiento de protocolos de seguridad en los procesos productivos”, reitera.

Consultorio en el trabajo

Para este año, adelanta, se contempla un proyecto piloto para instalar consultorios en empresas grandes con mil a 1,500 trabajadores, “prácticamente les vamos a llevar la atención médica a los centros de trabajo”, evitando así ausentismo laboral para acudir a las clínicas a recibir atención médica, seguimiento, medicamentos, “desde estos consultorios con médicos generales y especialistas podrán ser canalizados a segundo nivel de atención si se requiere”.

Entre las líneas de acción de dicha estrategia, puntualiza, está el Plan Anual de Prevención de Accidentes de Trabajo, con acciones enfocadas a reducir la siniestralidad laboral sobre todo en manos, tobillos y columna, que son las lesiones más frecuentes, así como el Programa Nacional de Vigilancia Toxicológica, para identificar agentes químicos y monitoreo, a fin de evitar riesgos a la salud de los trabajadores.

Esto se ha logrado, subraya, gracias a la estrategia con empresas y sindicatos, se han firmado diferentes convenios con distintas cámaras y la cercana relación con los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) del IMSS en todo el país, acciones que 17,764 empresas adheridas a la estrategia permiten beneficiar a casi 5 millones de trabajadores.

Con ELSSA si han disminuido los accidentes de trabajo

En este sentido, es importante mencionar que datos del Seguro Social resaltan que, de 2017 al 2021 el Instituto otorgó en promedio 23,344 incapacidades para el trabajo, con un impacto económico para el IMSS por 20,128 millones de pesos.

En materia de seguridad para las y los trabajadores, al cierre de 2025, en el seguimiento a empresas adheridas a ELSSA, 2,522 centros de trabajo registraron 10,184 accidentes de trabajo menos, respecto al 2024 y en 593 empresas disminuyeron 1,001 casos de enfermedades de trabajo.

Velasco Reyna resalta que la referida estrategia está disponible en internet, en la cual las empresas interesadas pueden descargar gratuitamente para identificar y analizar factores de riesgo psicosocial, evaluación del entorno organizacional, así como listados de comprobación, guías y fichas técnicas para la autoevaluación, además se cuenta con el acompañamiento de personal del instituto que van guiando a las empresas en sus necesidades y procesos de mejora, a fin de que año con año se mantengan en la estrategia.

Al respecto, comparte que hacia el último trimestre del año se estará realizando la entrega de los premios ELSSA 2026 se reconoce a las empresas que han hecho acciones de mejora en sus centros de trabajo. Hay seis reconocimientos, y el Premio Nacional, es para la empresa que cumplió con todos los lineamientos de la estrategia, y prácticamente se convierten como en un ejemplo para otras empresas del mismo ramo, ya que en el micrositio se comparten experiencias y procesos de mejora a través de la retroalimentación.

Acercamiento en empresas con alta siniestralidad laboral

“Ahorita, estamos enfocados en aquellas empresas que tienen muchos accidentes de trabajo”, con base en los registros del propio instituto se observa la siniestralidad laboral de las empresas y acercarse a ellas, si es que aún no han adoptado la estrategia ELSSA para que se sumen.

“Nos acercamos con las empresas, independientemente del giro para poder hacer un plan de trabajo personalizado y específico, con un listado de las acciones a implementar, con base en el seguimiento de un año y el apoyo de especialistas en seguridad del trabajo, para hacer un programa de trabajo con fechas de cumplimiento bien establecidas e ir evaluando el avance”.

Llamado a empresas: no tengan miedo, y adopten la estrategia

“El llamado a las empresas que aún no se han sumado a ELSSA, es que no tengan miedo, que se sientan tranquilos, este acercamiento de ninguna manera les va a causar ninguna sanción, no es ninguna inspección”, lo que se busca es mejorar los procesos productivos e incrementar la seguridad de los trabajadores, insiste Rebeca Velasco Reyna.