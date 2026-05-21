Mario Delgado: Becas para el Bienestar benefician a más de 20 millones de estudiantes

Mario Delgado El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado resaltó que la entrega de Becas para el Bienestar benefician a más de 20 millones de estudiantes en todo el país

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo resaltó que las Becas para el Bienestar, este año se verán beneficiados 20 millones 132 mil 490 estudiantes de Educación Básica, Media Superior y Superior, con una inversión de 136 mil 627 millones 498 mil 500 pesos.

Lo anterior, enfatizó, representa un incremento de 710.5% en el número de beneficiarios entre 2000 y 2026, al pasar de 2 millones 823,200 becarios a 22 millones 881,527 en la actual administración.

Por lo que se refiere al presupuesto autorizado para becas, el funcionario federal indicó que el monto destinado registra un incremento de más de 4 mil 352.7% en comparación con el año 2000, al pasar de 4 mil millones de pesos a 178.2 mmdp.

En su oportunidad, Julio León Trujillo, coordinador nacional de Becas para el Bienestar, precisó que la Beca Universal Rita Cetina para Educación Básica tiene una cobertura de 15 millones 417,808 estudiantes con una inversión de 83 mil 587 millones 433 mil pesos.

Asimismo, resaltó que a través del apoyo de la Beca Rita Cetina para Uniformes y Útiles Escolares beneficiará a 9 millones 994 mil 200 niñas y niños de escuelas públicas del país.

Recordó que desde el pasado 18 de mayo y hasta el próximo 31 de julio se estarán entregando 5 millones de tarjetas del Banco del Bienestar, para que, en agosto, antes del inicio del ciclo escolar 2026-2027, las y los estudiantes reciban 2 mil 500 pesos por alumno.

Respecto a la Beca Universal Benito Juárez, para estudiantes de Educación Media Superior apoya a 4 millones 180 mil 747 jóvenes, con una inversión de 39 mil 717 millones 96 mil 500 pesos.

La Beca Rita Cetina para nivel Secundaria atiende a 5 millones 247 mil 246 estudiantes, en tanto que para de Educación Superior, a través de la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro, beneficia a 423 mil 107 alumnas y alumnos.

El Gobierno Federal, abundó, invierte 12 mil 270 millones 103 mil pesos; para el caso de la nueva Beca Gertrudis Bocanegra para apoyo al transporte que favorece a 167 mil 597 estudiantes de los estados de Michoacán, Chiapas y Campeche con una inversión de 2 mil 340 millones 601 mil pesos.