Sheinbaum y Mullin acuerdan colaboración respetuosa entre ambos países

Reunión en Palacio Nacional

La presidenta Claudia Sheinbaum recibió este jueves en el Palacio Nacional al secretario del Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos, Markwayne Mullin, con quien acordó mantener la cooperación bilateral “en el marco del respeto” entre ambas naciones.

“Recibimos en Palacio Nacional al Secretario del Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos, Markwayne Mullin. Acordamos seguir colaborando conjuntamente en el marco de respeto de nuestros países”, publicó Sheinbaum en sus redes sociales.

Antes del encuentro, la Jefa del Ejecutivo Federal indicó que que la visita serviría para mantener la coordinación bilateral en seguridad, aunque insistió en que cualquier mecanismo de colaboración debe respetar la sobernía mexicana.

Reunión con integrantes del Gabinete de Segruidad

Tras la reunión con la mandataria, Mullin sostuvo una reunión con integrantes del Gabinete de Seguridad donde se le dio seguimiento a los principales temas de la agenda bilateral en materia de seguridad, frontera y migración.

Ambas delegaciones reiteraron que la cooperación entre México y Estados Unidos se sustenta en cuatro principios: respeto irrestricto a la soberanía e integridad territorial; confianza mutua, responsabilidad compartida y diferenciada; y coordinación sin subordinación.

Igualmente, revisaron avances de la cooperación bilateral en seguridad, enmarcados en el Programa de Cooperación de Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley acordado en septiembre del año pasado, cuyos mecanismos de coordinación permiten evaluar periódicamente resultados y fortalecer la colaboración entre autoridades de ambos países.

Respecto a la migración, destacaron la importancia de mantener una coordinación estrecha para atender la movilidad de manera ordenada, segura y regular, con respeto a los derechos hunmanos y con una responsabilidad compartida.

Asimismo, como resultado del trabajo entre ambos países, los encuentros con personas en situación migratoria irregular en la frontera sur de EU han disminudo hasta alcanzar su nivel más bajo en los últimos 50 años.

En la reunión coincidieron que el diálogo permanente y la cooperación efectiva seguirán siendo fundamentales para avanzar en soluciones compartidas que contribuyan a la seguridad, el bienestar y la prosperidas de México y Estados Unidos.

Por parte de México, acompañaron a Sheinbaum el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez; la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo; el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles; el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch; el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Sergio Salomón Céspedes Peregrina; el director general de Nacional Financiera y del Banco Nacional de Comercio Exterior, y embajador designado de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri Montaño; así como la encargada de la Subsecretaría para América del Norte, Cristina Planter Riebeling.

La delegación estadounidense estuvo encabezada por Markwayne Mullin, secretario de Seguridad Interior de los Estados Unidos; Ronald D. Johnson, embajador de Estados Unidos en México; David Natonski, jefe de asesores del secretario de Seguridad Interior; Morgan Money, jefa de asesores adjunta del secretario de Seguridad Interior; Jeff Dahlby, asesor del embajador de Estados Unidos en México; José V. “Chente” Rodríguez, agregado de Seguridad Interior en México; y Sean Conley, director y jefe de Seguridad Sanitaria.