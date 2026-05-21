México impulsa agenda de cooperación, género y salud en la Asamblea Mundial de la Salud

Patricia Clark La secretaria del Consejo de Salubridad General, Patricia Clark, en su participación en el marco de la 79ª Asamblea Mundial de la Salud, a nombre de México impulsó el intercambio técnico en temas de nutrición, salud auditiva, envejecimiento saludable y atención integral de las enfermedades no transmisibles

Patricia Clark, secretaria del Consejo de Salubridad General, pulsó ante la Asamblea Mundial de la Salud una agenda de trabajo orientada al fortalecimiento de la cooperación internacional y al intercambio técnico en temas prioritarios como: igualdad de género, salud sexual y reproductiva, nutrición, discapacidad y enfermedades no transmisibles.

Lo anterior, en el marco de su participación en la 79ª Asamblea Mundial de la Salud, que se celebra en Ginebra, Suiza, encuentro en el que aprovechó para sostener un encuentro con el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, con quien dialogó sobre temas prioritarios de la agenda internacional de salud y sobre las oportunidades para continuar fortaleciendo la cooperación entre México y la OMS en áreas estratégicas.

Durante su intervención en el encuentro “Multilateralismo, igualdad de género y salud y derechos sexuales y reproductivos”, organizado por España y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), destacó la cooperación de México con el UNFPA en beneficio de la salud de la población mexicana.

Asimismo, como parte de las actividades de vinculación académica y fortalecimiento de capacidades, se reunió con estudiantes mexicanas de medicina y de programas de maestría quienes realizan actividades de formación internacional.

Además, sostuvo encuentros con autoridades de los departamentos de la OMS en los que se abordaron temas sobre salud sexual, reproductiva, materna, infantil y adolescente, así como envejecimiento; y de nutrición e inocuidad alimentaria, y se centraron en el intercambio de experiencias y en la identificación de áreas de colaboración para fortalecer las acciones en salud materna, nutrición y envejecimiento saludable.

En la reunión técnica con la Unidad de Salud Auditiva de la OMS, se abordaron estrategias de tamizaje auditivo, así como acciones de prevención y detección oportuna, con el objetivo de fortalecer la atención integral y el acceso temprano a servicios especializados.

La secretaria del Consejo de Salubridad General también sostuvo una reunión con la Unidad de Integración y Enfoque Transversal del Departamento de Enfermedades No Transmisibles y Salud Mental de la OMS, en la que se abordaron mecanismos para fortalecer la inclusión de la discapacidad en las políticas públicas de salud y promover enfoques integrales para la atención de las enfermedades no transmisibles.

Como parte de su agenda, participó en el evento paralelo “Impulsando la menopausia como una prioridad de salud pública, laboral y de política pública”, organizado por Women Political Leaders (WPL), un espacio enfocado en promover acciones que favorezcan el bienestar, la participación laboral y la calidad de vida de las mujeres.