Segob lleva feria de servicios a Chilapa, Guerrero para acercar programas y fortalecer la paz

Feria de servicios en Chilapa, Guerrero

La secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez Velázquez informó que realizaron la primera Feria de Servicios en las localidades de Alcozacán y Coatzingo, pertenecientes al municipio de Chilapa, en el estado de Guerrero, como parte de las acciones para fortalecer la atención a la población.

La Segob reveló que ofrecieron a las y los habitantes el acceso a diversos trámites, servicios, programas sociales y acciones institucionales provenientes tanto del gobierno federal como del estatal, con el propósito de facilitar su realización sin necesidad de trasladarse a otras zonas.

De acuerdo con la dependencia, este tipo de actividades buscan acercar las instituciones a las comunidades que presentan mayores necesidades sociales, además de promover la inclusión y la atención integral en materia de desarrollo social, salud, educación y otros servicios básicos.

La Segob destacó que estas ferias forman parte de una estrategia de atención a las causas que generan la violencia, enfocada en mejorar las condiciones de vida de la población y fortalecer la presencia de las autoridades federales en ambas regiones.

Rodríguez Velázquez señaló que mediante este modelo de intervención contribuyen a la construcción de paz en regiones prioritarias, al impulsar acciones coordinadas entre los distintos niveles de gobierno y atender de manera directa a las comunidades.

La Crónica de Hoy 2026