Día del estudiante en México 2026 ¿Cuándo se celebra y por qué no habrá día de asueto oficial?

Día del Estudiante en México 2026 En México, esta fecha se eligió debido a los acontecimientos ocurridos en 1929, cuando estudiantes de la entonces Universidad Nacional de México iniciaron una huelga para exigir la autonomía universitaria. (Cuartoscuro)

De cara al fin del ciclo escolar y a raíz de las especulaciones sobre posibles cambios en el calendario oficial de la SEP, han surgido dudas sobre si existe la posibilidad de un día de asueto en conmemoración al Día del estudiante, que se conmemora en México el próximo 23 de mayo.

Debido a que esta fecha cae en fin de semana, la conversación se centró en considerar como una opción el suspender clases el próximo viernes 22 de mayo. Sin embargo, el calendario escolar no considera esta efeméride como un día de suspensión oficial de clases.

¿Cuándo y dónde surge la conmemoración del Día del estudiante en México?

La celebración del Día del Estudiante tiene su origen en 1929, año donde los alumnos de la Escuela Nacional de Jurisprudencia (actualmente la Facultad de Derecho) lucharon por la autonomía de la institución, convirtiéndose en lo que conocemos ahora como la Universidad Nacional Autónoma de México. Tras la represión sufrida por estudiantes que se encontraban en huelga, el 23 de mayo quedó marcado como un referente en la historia del país.

Aunque no es una fecha que alguna vez haya sido oficializada como día feriado, distintas instituciones educativas dedican este día a realizar actividades junto a la comunidad estudiantil para celebrar.

El último puente antes del fin del ciclo escolar

De manera oficial, el último día de suspensión de clases considerado en el calendario de la SEP del ciclo escolar 2025-2026 está contemplado para el próximo viernes 29 de mayo, fecha en la que se llevará a cabo la junta del Consejo Técnico Escolar.

A pesar de existir cierta confusión sobre posibles modificaciones en el calendario escolar en razón al mundial, las clases en la mayoría del país (exceptuando casos como Nuevo León) concluyen el próximo 15 de julio.