Examen UNAM 2026: Guía para consultar fecha, día y horario asignado

La la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció que los requisitos indispensables de aplicación pueden consultarse directamente desde el portal oficial para los aspirantes, donde cada estudiante deberá descargar su boleta-credencial con la siguiente información.
El examen para ingresar a la máxima casa de estudios se aplicará en distintas fechas, del 23 de mayo al 10 de junio del presente año.
¿Cómo consultar tu fecha y horario del examen UNAM 2026?
Debes revisar con detalle los siguientes puntos:
Ingresar al portal oficial de la DGAE de la UNAM.
Acceder con tu correo electrónico y contraseña registrados durante el proceso.
Dirigirte a la pestaña o apartado “Tu Sitio”.
Descargar la boleta-credencial, documento donde debe aparecer:
- Fecha del examen
- Horario asignado
- Sede de aplicación
- Recomendaciones importantes
Todo el proceso se lleva a cabo de manera digital, y es de suma importancia llevar tu boleta impresa para el día de la evaluación.
Recomendaciones para el día de tu examen
La UNAM recomienda a las y los aspirantes:
- Llegar con anticipación a la sede.
- Llevar identificación oficial.
- Presentar la boleta-credencial impresa.
- Revisar previamente la ruta y tiempos de traslado.
- No ingresar con dispositivos electrónicos no permitidos.
¿Dónde consultar la información oficial?
Para la revisión en los procesos de admisión o de ingreso 2026, deben consultarse en el portal oficial de la UNAM y la Dirección General de Administración Escolar.