Inhabilitan narcolaboratorios de drogas sintéticas en Sinaloa

Aseguramiento de droga en Sinaloa

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó sobre la localización e inhabilitación de tres narcolaboratorios clandestinos en distinas localidades de Sinaloa, donde decomisaron más de cuatro toneladas de metanfetamina.

En un comunicado, la SSPC destacó que una de las acciones se realizó en el poblado Los Haros donde agentes aseguraron 4 mil kilos de metanfetamina, 4,500 litros y 200 kilos de diferentes sustancias y precursores químicos, así como “material diverso empleado para la elaboración de drogas sintéticas”.

En otra acción, en el poblado Los Cedritos, las autoridades localizaron dos laboratorios. En uno fueron hallados 400 litros de ácido acético, además de 1,200 kilogramos de sosa cáustica y diversas herramientas.

En otro inmueble, se aseguraron 200 kilos de metanfetaminas, 450 kilos de producto en secado, 400 litros de producto mezclado, así como 3 mil litros de precursores líquidos, mil litros de tolueno, 653 kilos de sosa cáustica y 375 kilos de ácido tartárico, así como herramientas y accesorios de trabajo.

En el escrito también se comunicó que con el operativo se estima que hubo una afectación económica a la delincuencia organizada que asciende a más de 923 millones de pesos y todo el material asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público.

La acción fue realizada por elementos de la Secretaria de Marina en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR).

El Gabinete de Seguridad asegura que con estas acciones, las instituciones reafirman el compromiso de trabajar en manera coordinada para evitar que las drogas continúen en las calles, así como proteger a la población y fortalecer el Estado de derecho.