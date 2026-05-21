Llama IMSS a reforzar prevención de quemaduras en infantes y adolescentes

Claudia Berenice Hernández Doctora Claudia Berenice Hernández Valverde, adscrita a la Unidad de Quemados del Hospital de Traumatología Magdalena de las Salinas un incremento en el número de pacientes pedíatricos atendidos por quemaduras en el hogar

La doctora Claudia Berenice Hernández Valverde, adscrita a la Unidad de Quemados del Hospital de Traumatología y Ortopedia en Magdalena de las Salinas destacó que en el 2025 fueron atendidos 332 menores de edad por quemaduras, de los cuales el 10% requirieron de ser hospitalizados.

Refirió que dicha cifra registró un incremento cercano al 50% respecto al año previo, debido a que el número de internamientos en el 2024 fue de 217 menores atendidos por quemaduras, y para el 2025, la cifra aumentó a 332 pacientes pediátricos (de las cuales alrededor del 10% requirió hospitalización e intervenciones quirúrgicas en estancias prolongadas).

La cirujana plástica Hernández Valverde señaló que la mayoría de estos eventos ocurre en el entorno doméstico, “el 90% de las quemaduras en niños menores de cinco años suceden en el hogar, principalmente en la cocina y en el baño, y son prevenibles hasta en un 95%”.

La causa más frecuente en la primera infancia son las escaldaduras por líquidos calientes, como sopas, caldos o agua; mientras que en adolescentes se identifican lesiones asociadas con la manipulación de sustancias inflamables y la imitación de retos difundidos en redes sociales.

La cirujana plástica certificada adscrita a la Unidad de Quemados del Hospital de Traumatología y Ortopedia “Dr. Victorio de la Fuente Narváez”, en Magdalena de las Salinas, subrayó que esta unidad funge como hospital de referencia nacional y registra una alta demanda de atención pediátrica especializada.

Para poder evitar este tipo de accidentes, dijo, es recomendable mantener fuera del alcance de niños los líquidos calientes, restringir su acceso a la cocina, verificar la temperatura del agua antes del baño, evitar la pirotecnia y desalentar el participar en retos peligrosos de redes sociales.

Asimismo, el IMSS llamó madres, padres y personas cuidadoras a fortalecer las medidas de prevención en el hogar, ante el incremento en la atención de pacientes pediátricos con lesiones por quemadura, muchas de ellas prevenibles mediante la cultura de prevención y educación en el autocuidado.

En ese sentido, la doctora del IMSS alertó sobre la falta de cultura de prevención y el uso de prácticas riesgosas ante una quemadura. “Frecuentemente encontramos que antes de acudir a atención médica especializada se aplican remedios caseros como pasta dental, clara de huevo, mostaza o incluso cal, lo que agrava la lesión y profundiza la quemadura”.

Las consecuencias de una quemadura grave, dijo, trascienden la etapa aguda del accidente: las lesiones generan dolor intenso, hospitalizaciones prolongadas y cirugías secuenciales, además de secuelas físicas, psicológicas, sociales y económicas de largo plazo, porque “una vez que ocurre una quemadura, la vida de un niño no vuelve a ser igual”.

La doctora Hernández Valverde destacó que la educación temprana en autocuidado resulta clave para reducir este tipo de lesiones y señaló la importancia de implementar programas preventivos desde el nivel preescolar. Asimismo, reconoció el impacto positivo de experiencias estatales y comunitarias enfocadas en la prevención de quemaduras.