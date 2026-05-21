FGR detiene a dos personas acusadas de tráfico de migrantes en la frontera con EU

Jesús "N" y Claudia "N" acusados de tráfico de personas y drogas en frontera con EU

Agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron este jueves en un municipio de Nogales, Sonora, a un hombre y una mujer acusados de formar parte de una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de migrantes.

Mediante un comunicado, la FGR informó que efectivos de la Agencia de Investigación Criminal, en coordinación con autoridades del Gabinete de Seguridad, identificaron que en una zona de la frontera norte operaba esta organización con influencia en Sonora.

Al ubicar dos inmuebles en Nogales vinculados a la organización, elementos de seguridad arrestaron en las inmediaciones a Jesús “N” y Claudia “N”, a quienes los investigadores acusaron de ser parte del grupo criminal dedicado al tráfico de migrantes y tráfico de drogas.

La operación contó con la participación de personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal y de la de Defensa.

Los dos sospechosos fueron puestos a disposición de la Justicia para determinar su situación legal.

Las detenciones se llevaron a cabo el mismo día que el secretario de Seguridad Nacional de EU, Markwayne Mullin, se reunió en la CDMX con la presidenta Claudia Sheinbaum en el marco de las negociaciones entre ambos países sobre seguridad, migración y narcotráfico.