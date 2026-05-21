Narcos mexicanos… ¡en África! Cárteles tienen estos negocios en ese continente y ya hay detenidos

Mexicanos arrestados en África Tres ciudadanos de nuestro país fueron arrestados por las autoridades nigerianas tras el aseguramiento de más de dos toneladas de un laboratorio de metanfetaminas.

El crimen organizado en México ha extendido sus brazos hasta partes impensadas del mundo, como el continente africano. Recientemente, un operativo realizado en Nigeria dio con la captura de tres delincuentes originarios de nuestro país, acusados de ser ”especialistas técnicos" de un laboratorio de metanfetaminas. Sin embargo, este no es el único caso de narcos operando en este y otros continentes trabajando para los cárteles.

Nigeria detiene a tres integrantes del narco mexicanos

La agencia antidrogas de Nigeria informó sobre la detención de tres ciudadanos mexicanos presuntamente vinculados con una red internacional de producción de metanfetaminas que operaba desde el suroeste del país africano. El operativo, considerado uno de los mayores golpes contra el narcotráfico en Nigeria, derivó en el aseguramiento de toneladas de sustancias químicas y en la captura de integrantes de una organización criminal transnacional.

De acuerdo con la Agencia Nacional para el Control de Drogas de Nigeria, conocida como NDLEA por sus siglas en inglés, el operativo se realizó tras varios meses de labores de inteligencia y vigilancia en los estados de Ogun y Lagos. Las autoridades localizaron un laboratorio clandestino oculto en una zona boscosa de Abidagba, en la región de Ijebu East, donde presuntamente se fabricaban metanfetaminas a escala industrial.

¿Cómo operan los mexicanos en Nigeria para la fabricación de drogas?

El titular de la NDLEA, el general retirado Mohamed Buba Marwa, explicó en conferencia de prensa que la organización criminal estaba integrada por operadores nigerianos y “expertos mexicanos” que habrían sido trasladados específicamente a Nigeria para producir drogas sintéticas. Entre los detenidos fueron identificados los mexicanos Martinez Felix Nemecto, Jesús López Valles y Torrero Juan Carlos, señalados como responsables técnicos de la fabricación de metanfetamina.

Las autoridades nigerianas detallaron que la célula criminal era encabezada presuntamente por Anochili Innocent, identificado como líder de una organización de tráfico de drogas con operaciones en distintas regiones del país.

Durante los cateos simultáneos también fueron detenidos varios colaboradores nigerianos y se aseguraron documentos, teléfonos móviles y pasaportes que, según la investigación, vincularían directamente a los mexicanos con la operación clandestina.

En total, las fuerzas de seguridad decomisaron aproximadamente 2.4 toneladas de metanfetaminas y precursores químicos, cuyo valor estimado supera los 480 mil millones de nairas, equivalentes a más de 360 millones de dólares en el mercado internacional. Además, se incautaron vehículos y equipo utilizado para la producción y distribución de narcóticos.

¿A qué grupo criminal pertenecen los mexicanos arrestados en Nigeria?

Aunque las autoridades nigerianas no identificaron oficialmente a qué cártel mexicano pertenecerían los detenidos, la investigación sostiene que formaban parte de una estructura criminal dedicada a exportar conocimiento técnico para instalar laboratorios clandestinos fuera de México. El general Marwa afirmó que la organización no solo traficaba drogas, sino que también producía “cantidades industriales de sustancias altamente letales” dentro del territorio nigeriano.

Organismos internacionales han advertido en años recientes sobre la expansión de redes de narcotráfico en África Occidental y Central. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) ha señalado que la región se ha transformado en un corredor clave para el tráfico global de drogas sintéticas y cocaína, debido a su posición geográfica y a la presencia de estructuras criminales transnacionales.