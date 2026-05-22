EU acusa a dos ciudadanos chinos por lavar dinero para cárteles mexicanos

El gobierno de EU va a la caza de dos ciudadanos chinos que lavan dinero para el narco

Crimen organizado — Dos ciudadanos de nacionalidad china enfrentan una denuncia por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, al divulgarse este viernes que lavaban dinero de grupos del narcotráfico de varios países, entre ellos los mexicanos cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.

Las autoridades estadounidenses identificaron a los imputados como Ruhuan Zhen y Hongce Wu, que se encuentran prófugos y que son señalados de integrar una red para lavado de dinero que opera desde 2016 y hasta el 2025 para los dos cárteles mexicanos, destaca un comunicado del Departamento de Justicia.

El Gobierno de EU resalta que ambos ciudadanos chinos y otros delincuentes usaron métodos clandestinos como transferencias espejo, cuentas bancarias en el extranjero, “apps” de mensajería encriptadas, un sistema de verificación mediante números de serie y operaciones comerciales.

Asimismo, a los acusados se les señala de haber lavado “volúmenes considerables de ingresos del narcotráfico”, incluyendo cocaína y fentanilo, en nombre de organizaciones criminales transnacionales a lo largo de Estados Unidos, México, América Latina y China.

Los acusados se enfrentan a una pena de 20 años de cárcel por un delito de conspiración de lavado de dinero relacionado con grupos del crimen organizado.

Como antecedente quedar señalar que ambos sujetos fueron imputados por un gran jurado de Virginia en abril de 2025, pero la Justicia divulgó este viernes el caso, que forma parte de la “Operación Recuperar Estados Unidos” (Operation Take Back America), enfocada en “repeler la invasión de la inmigración ilegal y lograr la eliminación total de los carteles”.

La Crónica de Hoy 2026